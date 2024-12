All’agriturismo Cà Maria un fine settimana natalizio tra le colline dell’Astigiano

All’interno del Parco Paleontologico naturale regionale di Valle Andona, a pochi minuti dal centro di Asti, l’agriturismo Cà Maria accoglie tutti coloro che vogliono trascorrere qualche giorno a contatto con la natura che lì regna sovrana, tra colline, boschi, vigneti e campi di zafferano.

L’agriturismo prende forma da un’ispirazione e da un sogno di Massimiliano e Mariacristina di accogliere con rispetto, cura e amorevolezza chiunque voglia stare nella pace, nell’ascolto di una campagna ricca di suoni, profumi e colori incantevoli e a contatto con la loro numerosa famiglia, il cui motto è “Insieme è più bello”, perché insieme si semina, insieme si raccoglie, insieme si costruisce e si cammina.

Cà Maria si trova a 4 km dal centro di Asti, città ricca di fascino e storia, che in questo periodo natalizio accoglie il magico paese di Natale con i mercatini natalizi. Inoltre, poco distante si può visitare il Paese di Natale a Govone e lo spettacolo del presepe vivente a San Damiano (1-8-15 dicembre).

Per questo periodo, l’agriturismo offre la possibilità di trascorrere un weekend tra relax, tradizione e natura, rivolto a coppie o famiglie. La sistemazione è in camera doppia o in appartamento completamente attrezzato, con prima colazione inclusa.

Sarà possibile anche vivere un’esperienza magica per i più piccini, la colazione con gli elfi (necessario chiedere informazioni per disponibilità).

A Cà Maria è possibile visitare l’azienda agricola connessa, Oralavora e scoprire l’incanto di chi lavora la terra e accudisce gli animali – galline, oche, conigli, gatti e cani – con cura, rispetto e amore.

Maassimiliano e Mariacristina saranno lieti di suggerire itinerari e luoghi da visitare nei dintorni!

Per informazioni:

https://www.oralavora.com/agriturismo/

Località Valleandona 117, Bricco Cravera, Asti, tel. 339-7321374, mail: info@oralavora.com