Billy Zane nei panni di Marlon Brando nel film di Bill Fishman: l’anteprima mondiale è a Torino [VIDEO]

Billy Zane è l’ultima star hollywoodiana ospite del 42TFF. L’attore presenta questa sera in anteprima mondiale il film su Marlon Brando, Waltzing with Brando di Bill Fishman.

“È cominciato perché stavo leggendo un libro su Marlon Brando - racconta il regista - contemporaneamente nel stavo leggendo uno riguardo al periodo del 1969 quando assunse un architetto per creare un paradiso ecologico a Tahiti. Lì aveva l’occasione di una nuova vita, lontano da Hollywood, in cui poter esprimere le sue altre credenze, come rispetto dell’ambiente e delle persone. Tetiaroa era un posto in cui le persone potevano venire per studiare i problemi del mondo”.





“L’unico modo in cui potevo approcciare Brado- spiega Billy Zane - era pensare a come avrebbe fatto lui, cioè esserci vicino, senza esserne ossessionato. È stato il modo più naturale in cui invitarlo, celebrando le sue passioni di uomo. Ho trovato molto interessante il fatto di riprendersi un’eredità dai tabloid e da tutti i traumi, accendere una luce su queste terre e celebrare la sua empatia e passione”.

Il film soffermandosi sulla parentesi di Tetiaroa di Brando, porta di nuovo sotto i riflettori la questione ecologica: “Era importante - specifica San - per noi sottolinearla per via del tempo in cui viviamo. Una finestra sulla minaccia che stiamo affrontando. Era presente nelle nostre menti che Brando fosse così avanti su tanti aspetti. Non c’erano attivisti a Hollywood all’epoca. Si è battuto per i diritti civili, per gli ultimi in maniera concreta. Era straordinario. Uno dei motivi per cui ero entusiasta del film. Registrare in Polinesia è stata una risorsa incredibile, è uno dei posti più straordinari del mondo. Capisco perché lo abbia toccato così tanto e volesse trascorrere il resto della sua vita lì”.

La proiezione del film questa sera chiude il cerchio della retrospettiva dedicata a Brando voluta dal direttore Giulio Base in occasione dei 100 anni dalla nascita dell’attore: “Grazie per aver mostrato in questo festival una rassegna con i suoi film” conclude il regista.