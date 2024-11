TFF, Rocco Papaleo, Chiara Gamberale, Grigory Sokolov: ecco cosa fare a Torino fino a domenica 1° dicembre

EVENTI

TORINO FILM FESTIVAL

Fino al 30 novembre



È sicuramente un'edizione sotto il segno delle star di Hollywood quella del Torino Film Festival di Giulio Base. Dopo Ron Howard, Sharon Stone e Matthew Broderick, Angelina Jolie, Alec Baldwin arrivano Billy Zane, Julia Ormond, Vince Vaughn, Pupi Avanti, Ornella Muti, Michele Placido, Carmen Consoli, Donatella Finocchiaro. La madrina della manifestazione, Cristiana Capotondi arriverà per la chiusura del Festival sabato 30 novembre. Quest'anno si vede una riduzione dei titoli, che saranno 120 suddivisi nelle tre sezioni di concorso (lungometraggi, documentari e cortometraggi) e nelle tre sezioni non competitive (Fuori concorso, Zibaldone e Retrospettiva Marlon Brando) saranno sempre presentate o introdotte da registi o intrepreti, da testimoni diretti o da esponenti della cultura e critica cinematografica.

INFO: https://www.torinofilmfest.org/it

PRENDERSI CURA - CHIARA GAMBERALE

Giovedì 28 novembre ore 18.30

È Chiara Gamberale a inaugurare la nuova rassegna “Prendersi cura” organizzata dal Salone del Libro di Torino in collaborazione con Esselunga. La scrittrice, che nel capoluogo sabaudo ha vissuto e lavorato, giovedì 28 novembre alle ore 18.30 all’Esselunga di corso Bramante, presenterà il suo ultimo romanzo Dimmi di te. Dopo di lei, il prossimo appuntamento sarà il 15 marzo con Andrea De Carlo.

INFO: https://www.salonelibro.it/home/home-articolo/prendersi-cura-il-nuovo-progetto-di-salone-del-libro-e-esselunga.html



LIU ZHENYUN

Mercoledì 27 e giovedì 28 novembre

Due incontri a cura dell’Istituto Confucio dell’Università di Torino con Liu Zhenyun. Mercoledì 27 novembre, alle 18 al MAO – Museo d’Arte Orientale, in collaborazione con la Sezione Sinologica del Dipartimento di Studi Umanistici e il MAO, Museo d’Arte Orientale, l’autore cinese si racconta e presenta “Una frase ne vale diecimila”, di recentissima traduzione italiana, in colloquio con Stefania Stafutti. Intervengono gli studenti delle scuole medie superiori “A. Spinelli” e “Umberto I” di Torino e “G. F. Porporato” di Pinerolo, presentando altre opere dell’Autore tradotte in Italiano. Giovedì 28 novembre, alle 10, al Cinema Greenwich, Sala 2, in collaborazione con la Sezione Sinologica del Dipartimento di Studi Umanistici e ISA (Istituto di Studi Asiatici dell’Università di Torino), Scrivere di gente comune: Liu Zhenyun racconta le sue opere.

INFO: www.istitutoconfucio.torino.it





CONCERTI

BARCA SOLARE 2

Domenica 1° dicembre ore 18.30

Fondazione Merz e Orchestra Filarmonica di Torino presentano presso la sede della Fondazione Merz a Torino Débris, esperienza sonora immersiva con protagonisti il sassofono di Nicola Mogavero e la musica elettronica di Økapi. L’appuntamento è il secondo della rassegna Barca Solare 2. Ascolti dal Mediterraneo, che si svolge al Conservatorio Giuseppe Verdi, negli spazi della Fondazione Merz e nello statuario del Museo Egizio a Torino, comprende cinque appuntamenti in particolar modo focalizzati sulla musica contemporanea e travalica l’idea tradizionale di concerto per offrire altre formule di ascolto.

INFO: www.fondazionemerz.org

GRIGORY SOKOLOV

Venerdì 29 novembre ore 20.30

Il suo nome evoca la storia di uno dei più grandi artisti viventi, ammirato in tutto il mondo per la sua introspezione visionaria, la sua ipnotica spontaneità e la sua totale devozione alla musica. È Grigory Sokolov il protagonista del concerto che Lingotto Musica presenta venerdì 29 novembre, alle 20.30, all’Auditorium Giovanni Agnelli. Dopo il debutto da tutto esaurito dello scorso novembre, il maestro di San Pietroburgo torna al Lingotto con un attesissimo recital che rappresenta un nuovo distillato vissuto e profondamente meditato della sua arte. Virtuoso assoluto la cui maestria è leggendaria almeno quanto la sua riservatezza, esegue un programma che affianca le Mazurche op. 30 e op. 50 di Chopin e il magico mondo silvestre delle Waldszenen di Schumann ad alcune perle della musica antica per tastiera di William Byrd, maggiore compositore inglese del periodo elisabettiano.

INFO: https://www.anyticket.it/anyticketprod/Default.aspx

JAVIER GIROTTO E AIRES TANGO

Venerdì 29 novembre ore 21.30

Javier Girotto & Aires Tango in concerto per il FolkClub. Da 30 anni tra i protagonisti del panorama musicale Italiano, Javier Girotto & Aires Tango hanno maturato un vastissimo repertorio di musica originale, una sorta di tango trattato, con il grande Astor Piazzolla come riferimento, dalle caratteristiche spiccatamente latine per le melodie e i ritmi, ma meno vincolato dai canoni del tango tradizionale, quindi terreno fertile per fantastiche improvvisazioni d’ispirazione jazz; una musica di notevole libertà espressiva e di grande fascino, in cui gli echi del passato si fondono con le istanze del linguaggio musicale più moderno. Javier Girotto (sax soprano), Alessandro Gwis (pianoforte), Marco Siniscalco (basso) e Francesco de Rubeis (batteria e percussioni) tornano al FolkClub per la quarta volta, dopo 16 anni di assenza, per presentare il loro recentissimo decimo album, che celebra degnamente un traguardo che in pochi possono vantare: tre decenni di grande musica, quasi mille palchi condivisi in festival e rassegne di tutto il mondo, viaggi, incontri e tanti momenti di vita vissuta intensamente.

INFO: www.folkclub.it

JOSE MALDONADO CON EL LONDRO E CHICUELO

Sabato 30 dicembre ore 21. 30

Al FolkClub, per la rassegna Tablao d'Autore, in collaborazione con Associazione Arte y Flamenco, salgono sul palco Jose Maldonado con El Londro e Chicuelo. La più attesa, la più prestigiosa, la più autentica rassegna di flamenco in città ha l’onore di ospitare Jose Maldonado, giovane artista ormai consacrato, che ha calcato i palcoscenici mondiali più prestigiosi. Bailaor e coreografo barcelonés, è un artista a tutto tondo: ballerino e pittore, la sua versatilità gli consente di mescolare flamenco, danza e creazione con una naturalezza impressionante. Oltre a una tecnica impeccabile finemente amalgamata da un gusto stilistico e ritmico di altissimo livello, possiede una spiccata personalità che sul palco cattura l’esperto come il neofita. È considerato uno degli artisti emergenti di maggior rilevanza del panorama attuale. Sulle tablas si alterneranno bailes individuali e momenti di cante e musica con l’apporto di due grandissimi musicos: al cante El Londro, voce unica, artista dal sapore antiguo, cantaor di fiamencura ineguagliabile che da sempre accompagna esclusivamente le figure più prestigiose del panorama flamenco. Al toque un prestigiosissimo ritorno (già al festival FlamencA nel 2003): Chicuelo, chitarrista potente, di una eleganza, raffinatezza e tecnica rare, eclettico tra i più esperti nell’accompagnamento del baile così come concertista in solitario. Tre figure del Flamenco delle quali tra gli appassionati si parla con ammirazione e rispetto, per le doti tecniche, la generosità artistica e l’impeccabile flamencura.

INFO: www.folkclub.it





ONE (WO)MEN SHOW

ELEAZARO ROSSI

Giovedì 28 novembre ore 20.30



Eleazaro Rossi sarà al Teatro Colosseo anche l'11 gennaio 2025, biglietti ancora disponibili. E' invece già sold out questa data del terzo one man show del comico e stand up comedian che da qualche anno fa parte del cast della trasmissione televisiva "Le Iene" su Italia 1. In scena un trattato di umanità e umorismo, un flusso di coscienza che parte dall'infanzia, dal nome che i genitori hanno scelto per lui, fino alla singolare educazione ricevuta. Eleazaro parla di femminilità, di femminismo e relazioni uomo/donna, di paternità e delle difficoltà di un padre che cerca di gestire una piccola donna. E ancora di religione, creazione e delle teorie di un eterosessuale rispetto all'omosessualità. Una comicità irriverente, spiazzante, spesso "sboccata", senza peli sulla lingua in uno spettacolo in costume (nel senso che l’artista è 'travestito' da se stesso).

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

CRUDA E NUDA

Venerdì 29 novembre ore 21



Alice Mangione debutta con il suo primo spettacolo di stand-up comedy da solista. Con ironia graffiante e verve comica, "Cruda e nuda" affronta le verità scomode della quotidianità, dal dialogo interiore ai rapporti sociali, usando un metodo tanto empirico quanto irriverente: i tarocchi. Nota per il suo percorso nei principali programmi comici italiani e il successo con The Pozzolis Family e LOL 2, Alice riflette sulla vita a 40 anni, tra carriera, famiglia e ironia senza filtri.

INFO: Teatro Superga, Via Superga 44, Nichelino, euro 25-23, www.teatrosuperga.it, tel. 0116279789

ROCCO PAPALEO – ESERCIZI DI LIBERTÀ

Sabato 30 novembre ore 19.30, Domenica 1° dicembre ore 16



Spiega Papaleo: “Ho deciso di festeggiare i miei 40 anni di carriera nel modo che più mi piace: scrivendo, cantando e recitando. E’ per questo che ho scritto un libro e ne ho tratto uno spettacolo che porterò in giro per l’Italia. Sono un fortunato “artigiano dell’intrattenimento”, che grazie alla musica, alla scrittura, al cinema e soprattutto al teatro è riuscito a fare della propria passione un lavoro. Non sempre i progetti a cui ho partecipato sono stati appassionanti, così mi sono regalato un’occasione per esprimere completamente me stesso, un esercizio di libertà”. Regia di Valter Lupo, con Arturo Valiante al pianoforte.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it





TEATRO

LA VALIGIA - IN VIAGGIO CON DOVLATOV

Da Lunedì 25 novembre a Domenica 1° dicembre. Orari: Lun-Mar, Gio-Sab ore 19.30, Mer-Ven ore 20.45, Dom ore 16



Giuseppe Battiston porta in scena un adattamento del romanzo "La valigia" di Sergej Dovlatov, con la regia di Paola Rota. Lo spettacolo esplora la vita di un giornalista esule, interpretato con ironia e profondità da Battiston. Attraverso il paradosso e la comicità, vengono rievocati i personaggi e gli oggetti che accompagnano il protagonista nel suo viaggio, simboli del suo rapporto ambivalente con il passato e con la nostalgia.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, EURO 28-25, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

NOTE A MARGINE

Fino a Domenica 1° Dicembre. Orari: Martedì e Venerdì ore 21, Mercoledì e Sabato ore 19, Giovedì ore 20; Domenica ore 17



Lo spettacolo, ideato dalla compagnia I Gordi, si apre su un funerale in forma privata, la bara aperta, una cerimonia raccolta. Ci troviamo in un luogo che non c’è, forse il seminterrato di un ospedale. Parenti e amici sono accorsi per onorare la memoria del defunto circondato da un dolore unanime e controllato, avvolto da paramenti che favoriscono il cordoglio. Queste sono le premesse di uno spettacolo che racconta l’ultima tragica commedia della vita, commedia perché ogni tentativo dei vivi di celebrare il lutto si infrange contro le verità nascoste di un corpo morto che non può dire la sua. Quel corpo è fantasma inerte che nonostante l’immobilità crea, inventa note a margine su pagine già scritte, suscita pensieri e ricordi, suggestioni, emana altra vita, confonde chi è rimasto, lo smuove, lo fa vacillare. Regia di Riccardo Pippa.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6, tel. 011.5634352, www.fondazionetpe.it

IL GIARDINO DEI CILIEGI

Da Martedì 26 novembre a Domenica 1° dicembre. Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 16



Terza tappa del Progetto Čechov, con una commedia amara che riflette sull'incapacità della borghesia di affrontare il presente, diretta da Leonardo Lidi. . Il dramma, ultima opera del grande autore russo, è una riflessione sui cambiamenti sociali e sull’incapacità della borghesia di adattarsi al presente, mescolando ironia e profondità filosofica. Con un cast d’eccezione e scenografie curate da Nicolas Bovey, Lidi propone una rilettura contemporanea, trasformando il giardino in una metafora del teatro stesso.

INFO: Teatro Carignano, Piazza Carignano 6, Torino, tel. 011 5169555, www.teatrostabiletorino.it

http://www.teatrostabiletorino.it/

MATTEOTTI (ANATOMIA DI UN FASCISMO)

Sabato 30 novembre, ore 21



Un intenso racconto sulla figura di Giacomo Matteotti, narrato attraverso le parole di Stefano Massini, l’interpretazione di Ottavia Piccolo e la musica dal vivo de I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Lo spettacolo celebra la lotta di Matteotti contro il fascismo nel centenario della sua morte, ripercorrendo i momenti cruciali della sua vicenda politica e umana, sottolineando la forza della sua parola come arma contro l'oppressione.

INFO: Teatro della Concordia, Corso Puccini, Venaria Reale, euro 20-18, www.teatrodellaconcordia.it

I GIGANTI DELLA MONTAGNA

Sabato 30 novembre, ore 21; Domenica 1° dicembre ore 16



L’ultimo capolavoro di Luigi Pirandello, considerato il suo testamento spirituale e artistico, rappresenta il conflitto tra Potere e Cultura. Diretta da Claudio Boccaccini e interpretata dalla Compagnia Pex, l’opera mette in scena la lotta tra i “Giganti” del potere istituzionale e il gruppo degli “Scalognati”, portatori di poesia e teatro, guidati dal mago Cotrone. L’atmosfera onirica e la riflessione metateatrale rendono questo spettacolo ancora attuale, sottolineando il valore della cultura in un mondo che rischia di perderla.

INFO: Teatro Erba, Corso Moncalieri 241, euro 24.50-16.50, www.torinospettacoli.it, tel. 011 6615447 – info@torinospettacoli.it

SOUNDTRACKS

Sabato 30 novembre ore 20.30



Un'orchestra di 40 elementi esegue le più grandiose colonne sonore della storia del cinema insieme alla voce più amata del cinema italiano: Luca Ward. Un concerto spettacolo straordinario, tra le musiche epocali di John Williams, Hans Zimmer, Nino Rota, Alan Silvestri e moltissimi altri e gli appassionati interventi narrati un attore che ha reso immortali, doppiando, alcuni dei momenti più iconici della storia del cinema.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

1984

Sabato 30 novembre ore 19.30 e Domenica 1° Dicembre ore 15.30



101 minuti di adrenalina pura. Un tour de force teatrale a metà fra thriller, storia romantica, noir e spettacolarità: acclamato da critica e pubblico a Londra e Broadway, il nuovo adattamento del romanzo di George Orwell è un’esperienza pronta a lasciare il pubblico senza fiato. In scena una compa­gnia di talenti di prim’ordine che ha per pro­tagonisti Violante Placido, Ninni Bruschetta e Woody Neri e altri sei attori.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it





FAMIGLIE E BAMBINI

IL MOSTRO DI BELINDA

Venerdì 29 e Sabato 30 novembre ore 19.30, Domenica 1° dicembre ore 11



Metamorfosi di un racconto, nata da un'idea di Chiara Guidi, per la regia e drammaturgia di Chiara Guidi e Vito Matera. Un'originale e immaginifica rilettura della celebre fiaba "La Bella e la Bestia". Lo spettacolo fa parte del ciclo "Tra infanzia e voce" organizzato dal DAMS-Dipartimento di Studi Umanistici, a cura di una vasta cordata di docenti e giovani ricercatori dell'Università di Torino.

INFO: Teatro Ragazzi Trg, corso G. Ferraris 266, casateatroragazzi.it





DANZA

PARSONS DANCE COMPANY

Mercoledì 27 novembre ore 20.30



La compagnia Parsons Dance, con i suoi quasi quarant’anni di spettacoli e i suoi ballerini dalle più incredibili doti e tecniche artistiche, arriva in questa stagione al Teatro Colosseo interpretando ancora una volta l’avvincente visione artistica del suo coreografo, David Parsons, con lo straordinario repertorio di coreografie originali – esaltate dal gioco di luci del lighting designer Howell Binkley, vincitore di un Tony Award per lo spettacolo di Broadway Hamilton – e al centro la nuova creazione Balance of Power. Accanto alle novità non mancheranno le storiche coreografie del repertorio di Parsons, adorate dal pubblico italiano, che hanno fatto la storia della danza internazionale.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

TAVERNA MIRESIA - MARIO, BELLA, ANASTASIA

Da Giovedì 28 novembre a Domenica 1° dicembre ore 20.45



Per TorinoDanza Extra, debutta in prima nazionale il nuovo lavoro del giovane regista Mario Banushi, un talento emergente del teatro europeo contemporaneo. Lo spettacolo racconta la storia di una famiglia attraverso i ricordi personali dell’artista, ambientati nella taverna di famiglia a Tirana. Con un’insegna luminosa al centro della scena, il regista esplora temi di nostalgia, assenza e crescita personale, rendendo omaggio al padre recentemente scomparso. "Taverna Miresia" diventa un rituale teatrale di purificazione e introspezione, intrecciando musica originale, improvvisazioni vocali e una potente narrazione visiva.

INFO: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri





CINEMA

BRANDO'S TOUCH

Fino al 30 novembre

In occasione del centenario della nascita di Marlon Brando, il Torino Film Festival, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, intende offrire, con la collaborazione di Gallerie d’Italia - Torino, museo di Intesa Sanpaolo, un’esperienza immersiva dedicata all’icona del cinema. Attraverso un suggestivo percorso fatto di suoni e immagini, i visitatori saranno trasportati nella vita e nella carriera di Brando, grazie a un sapiente lavoro di regia che valorizza materiale d’archivio di grande valore storico. I video, realizzati con fotografie provenienti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, costituito da più di sette milioni di scatti dagli anni ’30 ai ’90 del Novecento, affiancati da riviste d’epoca, offrono uno sguardo intimo sui momenti più iconici della vita dell’attore, soffermandosi sui dettagli del volto e sulla sua evoluzione nel tempo. Completano l’esperienza coinvolgenti e suggestivi estratti vocali di Brando, che permetteranno ai visitatori di immergersi nella potenza espressiva della sua voce e di riscoprire il carisma di una delle figure più influenti e rivoluzionarie nella storia del cinema.

INFO: https://gallerieditalia.com/it/torino/mostre-e-iniziative/in-evidenza/2024/11/22/brando-s-touch-tff-torino-film-festival/

SCHEGGE

Fino all’11 maggio

Al CineTeatro Baretti, secondo la formula ormai consolidata, la rassegna – organizzata da AIACE Torino con il sostegno della Regione Piemonte –proporrà nove appuntamenti “fuori dagli schemi” dedicati al cinema, articolati in altrettante matinées domenicali, sempre alle ore 11, che si concluderanno con un aperitivo offerto nel foyer del cinema. Come nelle precedenti edizioni, la nuova serie di incontri offre sguardi originali e inattesi su generi e autori di oggi e di ieri, movimenti storici e tendenze della settima arte attraverso viaggi tematici in cui vengono proposti al pubblico spezzoni significativi e sequenze di film diversi, “schegge” di cinema raccordate dagli interventi di esperti di varia formazione: non solo critici cinematografici, ma anche registi, storici, giornalisti, saggisti, scrittori.

INFO: www.aiacetorino.it

MOVIE ICONS

Fino al 13 gennaio



Al Museo del Cinema arriva l'attesa mostra che celebra le grande icone del cinema internazionale. Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole Antonelliana e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

INFO: www.museocinema.it





