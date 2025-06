Sonic Park 2025 si farà, ma non a Stupinigi: "Salvati 5 concerti, ma il danno resta enorme"

Alla fine i pipistrelli hanno 'sfrattato' il Sonic Park da Stupinigi, ma l'edizione 2025 si farà comunque. I dettagli dell'edizione 2025 saranno resi noti domani, 19 luglio, in una conferenza stampa, si parla dell'area della Continassa (Juventus Stadium) a Torino o di Collegno (che già ospita il Flowers Festival alla Lavanderia a Vapore) come possibili location, di sicuro dopo aver corso il rischio che quest'anno la kermesse saltasse, il recupero in extremis è visto come un'ancora di salvezza.

Tolardo: "Il danno resta enorme"

"Salviamo una parte dei concerti, ma ci sarà comunque un danno enorme per il territorio, soprattutto a livello di immagine, anche se abbiamo cercato di limitarlo", dichiara il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. Nel frattempo la città lavora al dossier per il ricorso al Tar, puntando a riportare la kermesse a Stupinigi nel 2026. "Non voglio anticipare nulla sulla location dei cinque concerti (oltre a quello già previsto come apertura alle Ogr di Torino ndr) ma vogliamo mantenere una impronta nichelinese anche in una edizione che non vedrà la Palazzina di Caccia come teatro naturale".

In un momento tanto delicato, il sindaco di Nichelino sottolinea come aver salvato l'edizione 2025 non evita "una perdita importante dal punto di vista identitario: in questi giorni ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà, anche da molta gente non della città, che si diceva dispiaciuta e amareggiata. Perché il progetto del Sonic Park aveva varcato i confini locali, pur essendo un festival che ha caratterizzato il nostro territorio in questi anni, facendosi apprezzare anche per l'indotto ricettivo".

Obiettivo tornare a Stupinigi nel 2026

Salvata in questo modo questa edizione, l'obiettivo è tornare a Stupinigi nel 2026: "Per questo confidiamo in una risposta in tempi celeri da parte del Tar - ha concluso Tolardo - Vogliamo certezze per programmare il prossimo anno, speriamo ci sia collaborazione per dare il via ad una nuova fase dei rapporti con l'Ente Parco". Pipistrelli permettendo.