Dal carnevale al museo del Cinema, i tram di Torino diventano un museo in movimento

I tram storici di Torino diventano un museo in movimento

I tram torinesi diventano un museo in movimento. È il cuore di MuViMov, il progetto che offre a cittadini e turisti la possibilità di scoprire la storia del capoluogo piemontese a bordo dei mezzi pubblici, attraverso un'app gratuita Tellingstones.

Come funziona

Dopo averla scaricata, nell'applicazione sono disponibili circa cento audio storie -oltre a foto d'archivio e video-interviste -abbinate alle fermate presenti sulla linea storica 7, che attraversa il centro di Torino.

La geolocalizzazione attiva automaticamente i contenuti in prossimità degli stop: sarà così possibile scoprire la storia del museo del Cinema e del Risorgimento, della Fondazione Accorsi Ometto, ma anche il carnevale in piazza Vittorio e di quartieri più periferici come Falchera e Vallette.

Le video-interviste sono realizzate dal regista torinese Stefano Di Polito. Nato come iniziativa pilota dedicata alla storica Tranvia Sassi-Superga, il Museo del Viaggio in Movimento ora si allarga al centro.

I commenti

"Sono molto contenta ed orgogliosa - ha detto l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - perché con questo progetto riusciamo a tenere insieme il trasporto pubblico locale con la cultura, includendo sempre di più la nostra cittadinanza che è molto legata ai suoi tram".

"MuViMov - ha spiegato il presidente di GTT Antonio Fenoglio - vuole essere un filo diretto per la valorizzazione del territorio cittadino. È una risposta concreta alla sfida di far percepire il servizio pubblico come parte integrativa della vita urbana, capace di generare valore anche culturale".

Il Trolley Festival

"La flotta di tram storici di Torino - ha sottolineato Roberto Cambursano, presidente dell'ATTS - è la più grande d'Italia e tra le più grande del mondo: il 7 dicembre torna il Trolley Festival, con una parata di 25 veicoli, la più imponente mai organizzata".

"Torino sarà candidata a Capitale Europea della cultura 2033: noi presenteranno il dossier per fare intervenire anche i tram storici in questo processo" ha concluso.