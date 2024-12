Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo allo snodo Vallefoglia

Dopo lo stop con Bergamo la gara di domani, domenica 1° dicembre, sarà fondamentale per le sorti della Wash4green Pinerolo, in ottica qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Le ‘pinelle’ sono attese, alle 17, dalla Megabox Ond. Savio Vallefoglia al Pala Megabox di Pesaro. Le marchigiane hanno due punti in più e sono ottave (12 contro 10). L’ultimo posto utile per agguantare l’accesso alla Coppa, che si stabilisce sulla base della classifica del girone di andata. Fare punti diventa quindi fondamentale, soprattutto se si guarda alle prossime sfide in calendario: mercoledì 4 dicembre al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte arriverà una delle big del campionato – Scandicci – e l’8 dicembre sarà tempo di derby con Chieri, al Palafenera. L’andata si chiuderà il 15 dicembre con Roma in casa. Una partita che, oggi, sembra facile sulla carta, ma le capitoline hanno fame di punti per risalire la china, visto che sono ultime in classifica.