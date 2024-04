Medioriente, Mons. Repole: “Dovremmo tutti vincere le rabbie e le violenze per un mondo di pace”

“Penso che siano un po’ l’espressione delle tensioni che si riverberano anche su di noi” così l’Arcivescovo, Roberto Repole, sugli scontri e le tensioni che si sono verificate a Torino, e non solo, in seguito al protrarsi della guerra in Medioriente.

Il Monsignore è così intervenuto a margine della conferenza per la presentazione delle iniziative della Festa della Sindone 2025.

“Credo che quando ci mettiamo nell’orizzonte della pace dovremmo sentire che siamo tutti responsabili di questo che dovremmo un po’ vincere le rabbie e le violenze a cominciare da noi stessi a prescindere dalla appartenenze credo sia fondamentale se vogliamo davvero un mondo di pace”.