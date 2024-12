Terremoto in casa Stellantis, si è dimesso l'amministratore delegato Carlos Tavares

Colpo di scena nel mondo Stellantis. L'amministratore delegato, Carlos Tavares, si è dimesso. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno anche se, nei mesi scorsi, si erano rincorse voci su un mandato ormai al capolinea e che difficilmente sarebbe stato rinnovato.

Ora è ufficiale, proprio in un momento che culmina con difficoltà enormi che non solo il Gruppo automobilistico, ma tutto il settore a livello europeo sta soffrendo.

Boom di cassa integrazione per gli operati ex Fiat, ma soprattutto uno stabilimento di Mirafiori in cui si contano le settimane di lavoro in messo a mesi di chiusura pressoché totale, almeno per le Carrozzerie

I commenti della politica: "E' già il passato"

Non si sono fatti attendere i commenti, sia dal mondo sindacale che da quello politico. Proprio Tavares, nelle scorse settimane, era stato audito in Parlamento senza rilasciare dichiarazioni rassicuranti sul futuro dell'auto in Italia. “Siamo curiosi di sapere quanto prenderà Carlos Tavares come “premio” economico dopo la sua disastrosa gestione” scrive in una nota stampa la Lega. Mentre da sinistra è Avs a far sentire la propria voce: "Le dimissioni di Tavares sono già passato. Adesso si tratta di pensare al futuro. Ci auguriamo che chi sarà il nuovo o la nuova AD cambi immediatamente rotta rispetto al suo predecessore - dicono Sara Diena ed Emanuele Busconi, capogruppo e consigliere di Sinistra Ecologista in Comune -. Serve un piano industriale complessivo e in particolar modo per Mirafiori, fatto di investimenti, nuovi modelli e assunzioni, nella direzione della transizione ecologica, perché se si proseguirà su questa strada l’automotive torinese e italiano si spegnerà, lasciando a casa centinaia di migliaia di persone, perdendo competenze ed esperienza che da decenni caratterizzano il nostro territorio. E serve un dialogo costante e reale con lo Stato e le istituzioni a ogni livello. Gli AD passano, i lavoratori e la lavoratrici in cassa integrazione restano”.

E Alice Ravinale, capogruppo di Avs in Consiglio regionale, aggiunge: "Attendiamo di capire quale sia stata la divergenza di vedute riportata nel comunicato ufficiale di Stellantis che ha portato Tavares alle dimissioni anticipate: per noi è certamente necessario che si apra una fase nuova rispetto ai mancati impegni e alle mancate risposte degli ultimi anni. Stellantis sta mettendo in ginocchio il nostro territorio: non c'è solo cassa integrazione, ci sono anche i gravi ritardi nei pagamenti ai fornitori dell'indotto. Quel che è certo, è che la persona a cui chiedere conto da ora in poi è John Elkann, presidente e ora anche a capo del Comitato Esecutivo che sostituirà ad interim il CEO. Dopo il rifiuto ad andare in Parlamento, ora ci aspettiamo la sua presenza al Consiglio Regionale aperto sull'automotive che abbiamo chiesto con le altre opposizioni e che si svolgerà a inizio 2025".

I sindacati: "Guardare avanti e cambiare passo" "Le dimissioni di Tavares non mi lasciano stupefatto, era nell'aria il divorzio dal gruppo Stellantis - dice Edi Lazzi, segretario generale della Fiom di Torino -. Adesso si tratta di guardare avanti, chiunque sia il nuovo AD deve immediatamente cambiare passo rispetto a Tavares. Serve un piano industriale complessivo e in particolar modo per Mirafiori, fatto di investimenti, nuovi modelli e assunzioni. Da parte nostra ci mobiliteremo immediatamente per chiedere un incontro appena sapremo chi sarà il successore di Tavares".