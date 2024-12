Il Bioparco Zoom dice addio all’ippopotamo Lisa

Aveva 38 anni e pesava circa 1.400 chili. Lisa è morta nei giorni scorsi per anzianità. Da 10 era ospite del Bioparco Zoom di Cumiana, dove è stata trasferita dopo la permanenza in una struttura zoologica tedesca della rete Eaza. Lei è l’ippopotamo, che assieme a Ze Maria (classe 2011) ha dato alla luce il piccolo Fil-Ippo, con cui popolavano l’habitat Hippo Underwater, costituito proprio per lei.

“Gli ippopotami sono animali estremamente territoriali e dal carattere forte e aggressivo. Lisa invece ha sempre mostrato un temperamento particolarmente calmo e tranquillo – racconta Rino Palma, keeper che segue la famiglia di ippopotami da 7 anni –. Durante le sue lunghe permanenze in acqua, privilegiava la zona della cascata ed era solita godersi dei pisolini sulla riva insieme al suo piccolo”. Per il momento non è previsto l’inserimento di una nuova femmina e i due maschi dovranno modificare il loro rapporto, come sta già avvenendo: “Fil-Ippo sta instaurando con il padre un legame più forte, sottomettendosi a lui, in quella che è una dinamica tipica tra maschi adulti, che porterà in tempi brevi i due a vivere un rapporto differente”.