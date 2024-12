Tananai presto di nuovo a Torino: il concerto al Flowers Festival 2025

Dopo il successo della tappa di Torino che ha concluso il Calmocobra, Tananai è pronto per ripartire con i concerti live nella stagione estiva.

Il cantante sarà ospite del Flowers Festival di Collegno giovedì 10 luglio 2025.

“CALMOCOBRA”, scritto ed interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, e con la direzione artistica di Stefano Clessi, è disponibile in digitale e formato fisico dal 18 ottobre per Eclectic Records/EMI Records Italy (Universal Music Italia), debuttando in #1 posizione sia nella classifica degli album più venduti sia in quella di CD, vinili e musicassette nella settimana di uscita. “CALMOCOBRA”, secondo disco in carriera per Tananai dopo l’album triplo disco di platino “RAVE, ECLISSI”, porta alla luce un nuovo aspetto dell’anima di Tananai, più maturo, consapevole e capace di mixare con scioltezza divertimento musicale e profondità di linguaggio.