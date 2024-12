Nuovi atti vandalici ai Giardini Alimonda: cestino dato alle fiamme

Nuovi atti vandalici nei Giardini Alimonda, nel quartiere Aurora. Questa mattina i residenti hanno trovato i resti di un picnic, con tavoli pieni di bottiglie e lattine di birra, oltre ad cestino della spazzatura incendiato da ignoti probabilmente per scaldarsi le mani.

Cestino dato alle fiamme

Poco distante un pancale di legno era stato smontato, per mettere i pezzi dentro il portarifiuti e dargli poi fuoco. A raccogliere foto e segnalazioni la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi: "Spesso al mattino gli operatori dell'Amiat si trovano di fronte a situazioni del genere. Anche alcune panchine sono rotte".

"Non basta, per riqualificare un giardino, costruire un campo da pallavolo se poi non si controlla il territorio" conclude l'esponente del partito della Meloni. In passato sono diversi gli episodi di cronaca di cui sono stati teatro gli Alimonda: negli scorsi mesi, a seguito di una lite con lancio di bottiglie, è rimasto ferito un ragazzo.