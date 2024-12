Olly fa il sold out a Venaria: "Quando scrivo penso al momento magico in cui canto con il pubblico"

Olly arriva nel torinese con il Tutta Vita tour. L’artista genovese ha fatto il tutto esaurito per le due date di questa sera e giovedì 12 dicembre al Teatro Concordia di Venaria Reale. Un una doppia replica del Lo rifarò, lo rifaremo tour che ha registrato il tutto esaurito in prevendita.

Tutta vita, il disco uscito a ottobre 2024, "racconta i nostri ultimi due anni di noi”, come sottolinea il cantautore, intendendo come queste 12 tracce raccontino le sue esperienze personali insieme a quelle dei suoi amici, fino ad allargarsi alle persone che, a vario titolo, sono entrate nella sua vita fino a comprendere una intera generazione.

E arriva dalla quotidianità di Olly anche il titolo dato al disco: “Tutta vita è quell’espressione che si usa quando qualcosa va storto, ma comunque ci si rialza e si va avanti; è un segno di positività, una frase che ci diciamo tra amici e che rappresenta il mio, il nostro, modo di affrontare la vita.”

"Quando scrivo le mie canzoni, penso sempre a come suoneranno dal vivo, a quel momento magico in cui io canto e il pubblico risponde, in cui la mia musica diventa nostra.

Abbiamo scelto di inserire un set acustico a metà dello show per offrire al pubblico un momento di maggiore intimità. Sarà un viaggio in cui alterneremo brani di repertorio a brani più recenti, per creare uno spazio speciale all’interno dello spettacolo.

Ogni serata sarà un viaggio pieno di emozioni, energia e sorprese. Ho lavorato tanto per portare sul palco non solo la mia musica, ma anche un’esperienza che possa lasciare qualcosa di speciale. Spero di vedervi lì, pronti a cantare, ballare e vivere questo viaggio insieme a me.

Mi sento molto fortunato ad aver la possibilità di portare in giro per l’Italia la mia musica, di esprimermi al massimo e di raccontare le mie esperienze, dai momenti più felici ai momenti in cui mi sono sentito perso e avere la possibilità di raccontare tutto questo attraverso la musica è un’immensa fortuna".