Vivi il Capodanno, il Presepe vivente oppure scegli un’idea regalo con Cascina Fossata e Osteria 12 Arcate

Esperienze natalizie indimenticabili a Cascina Fossata

Il Presepe Vivente: un tuffo nel passato

Il 21 dicembre, alle ore 20:30, il giardino della Cascina Fossata si trasforma in uno scenario di magia e spiritualità con il ritorno del Presepe Vivente, reale.

Un’atmosfera di festa avvolgerà Cascina Fossata il 21 dicembre alle ore 20:30 con il ritorno del suggestivo Presepe Vivente, organizzato con amore da Associazione Il Cammino e Cooperativa Il Portico 89.

Vi invitiamo a partecipare a questa meravigliosa tradizione natalizia e a condividere la magia del Presepe Vivente a Cascina Fossata il 21 dicembre alle ore 20:30.

Lasciatevi trasportare dalla bellezza di questo evento e unitevi a noi per celebrare il Natale che arriva.

Un evento per grandi e piccini, ideale per riscoprire il vero spirito del Natale!

Festeggia il Capodanno con stile all'Osteria 12 Arcate

Il Cenone: gusto e allegria per salutare il nuovo anno

Se ancora siete indecisi su come festeggiare il Capodanno, lasciatevi conquistare dal Cenone dell'Osteria 12 Arcate , un appuntamento all'insegna della buona cucina e del divertimento.

Menù speciale :

Tris di antipasti

Due primi e un secondo

Dessert

Troverai anche le opzioni senza glutine e menù bimbi

Una selezione di vini pregiati accompagnerà la cena e aspetteremo insieme la mezzanotte ballando sulle note dei (G)OLD SEASONS!

Non perdete l'occasione di iniziare il 2025 con un brindisi e tanto divertimento in un'atmosfera calda e accogliente

🍾 E dopo il brindisi?

Immancabili panettone, pandoro e frutta secca, come da tradizione e continuiamo a ballare!

Sei dei nostri?

Prezzi: 90 euro adulti, 25 minori di 12 anni, vini e bevande incluse

Regala una carta regalo: il dono perfetto per ogni occasione

Sorprendete i vostri cari con una carta regalo dell'Osteria 12 Arcate!

Cosa comprende la gift card :

Piatti tipici della tradizione

Ingredienti freschi

Un ambiente suggestivo e familiare

Come acquistarla: contattaci per richiedere informazioni e scoprire come acquistare la tua gift card.

Rendiamo ogni occasione speciale!

Oltre le festività: arriva il Bagna Cauda Day - speciale Giorni della Merla!

Dalla cena del 29 gennaio al pranzo del primo febbraio fino a 40 coperti per servizio

Potrete gustare la nostra Bagna Cauda, sia nella versione tradizionale che senza aglio, al prezzo di 30 euro a persona. Per accompagnare la cena, vi proponiamo la nostra Barbera Superiore della Cantina di Oriolo a 15 euro a bottiglia.

Le storiche arcate dell’osteria vi regaleranno un’atmosfera calda e suggestiva, perfetta per condividere momenti conviviali e indimenticabili.

Non vediamo l’ora di accogliervi a tavola!

Un'occasione perfetta per continuare a festeggiare l'inverno con gusto.

Dove Siamo, Orari e Contatti

L’Osteria 12 Arcate vi aspetta in via Randaccio 74/A presso Cascina Fossata, in Borgo Vittoria, dal lunedì alla domenica per pranzo e dal lunedì al sabato per cena. Facilmente raggiungibile dal centro di Torino, ma anche dalla tangenziale e dalle autostrade, l’Osteria si posiziona sulla direttrice Torino – Caselle, vicino a Corso Grosseto e a pochi minuti dall’Allianz Stadium.

ORARI dal 1° ottobre

Pranzo 12.30/14.30 tutti i giorni tranne il Lunedì

Cena 19.30/22.30 da Martedì a Sabato

ultima prenotazione 21.45

Chiuso il Lunedì e la Domenica a cena

SERVIZI

Parcheggio gratuito presso Via Ala di Stura 5 sino a termine disponibilità posti auto

A disposizione i servizi della Cascina

CONTATTI:

Mail: prenotazioni@osteria12arcate.it

Telefono: +39.349.166.4070

Whatsapp: +39.349.166.4070