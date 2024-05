Claudio Ellena ritrovato senza vita a Pino: "Lasciata morire di stenti una persona perché non cercata bene"

"Per lui il nastro non si può riavvolgere, ma chiediamo che cose del genere non succedano più per altri. Chiediamo che venga migliorato il sistema di ricerca". A parlare è Patrizia, nipote di Claudio Ellena, l'86enne trovato morto all'interno della sua auto nei boschi di Pino Torinese lo scorso 5 marzo a venti giorni dalla sua scomparsa.

"Abbiamo lasciato morire una persona di stenti"

E a distanza di due mesi dal ritrovamento del cadavere la famiglia, insieme all'associazione Penelope di Torino, ha voluto riparlare del caso.

"Abbiamo lasciato morire - ha spiegato Fabrizio Pace, presidente della realtà per il Piemonte - una persona di stenti in un'auto perché non lo abbiamo cercato a dovere. La situazione ha dell'incredibile e se fosse un nostro famigliare vorremo non accadesse più".

Gli errori

Secondo la denuncia dell'associazione, la ricerca di Ellena da parte delle forze dell'ordine è costellata di "negligenze". Le indagini in una prima fase si sono concentrate nella zona del Campo Volo di Collegno perché il suo telefono sarebbe stato agganciato in quella zona. Un fatto però, come chiariscono da Penelope, "matematicamente impossibile".

Oltre a questo, la Lancia Ypsilon bianca del morto aveva le maniglie ed i cerchioni neri: due dettagli particolari mai sufficientemente considerati, ma che avrebbero aiutati a restringere le ricerche. Il giorno della scomparsa sono poi partite e sono state ricevute diverse chiamate sul cellulare di Ellena: quando è stato ritrovato il corpo non era ancora pervenuta l'autorizzazione di accesso ai tabulati telefonici. Ritrovato che era morto da poco

Quando è stata ritrovato il veicolo in un dirupo vicino a Pino Torinese, le condizioni del corpo erano buone, segno che Ellena era morto da poco. Accanto poi bottiglie contenti urina e un medicinale che l'86enne aveva comprato pochi giorni prima della scomparso: il farmaco era vuoto, segno che era stato usato sicuramente per diversi giorni. "Una delle criticità - ha aggiunto Pace - che il caso di Ellena è formalizzato come allontanamento volontario, ma è un caso di negligenza ed imperizia: si tratta di omicidio colposo". Una tesi condivisa dalla Procura che ha aperto un fascicolo con questa ipotesi di reato. L'anno scorso scomparse 900 persone