È ripartita la ‘catena di montaggio’ dei regali Made in Bricherasio

Luci accese fino a tardi, chiacchiere, e cellofan che scricchiola sotto le dita. In queste sere, alla sede della Pro loco di Bricherasio, è ripartita la ‘catena di montaggio’ del confezionamento dei cesti di natale Made in Bricherasio. Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa dell’associazione ha lo scopo di promuovere i prodotti delle aziende del territorio formulando delle idee regalo per Natale. “Due anni fa siamo arrivati a confezionare circa 300 cesti per cittadini e aziende che hanno scelto di donare prodotti locali e di qualità” afferma il presidente della Pro loco Alberto Godino. Sono una ventina i volontari occupati nel confezionamento, specializzati in tutte le fasi di preparazione dei regali: “C’è che si occupa degli ordini, della gestione del magazzino, delle composizioni, della decorazioni e del confezionamento finale” racconta Godino.

Per ogni fascia di prezzo è possibile scegliere combinazioni diverse di prodotti, tutte illustrate nel catalogo consultabile sulla pagina Fb dell’associazione. Si parte dai cesti più economici che costano 15 euro, quelli più consistenti che possono costare 50 o 75 euro.

Novità 2024 di Made in Bricherasio è la linea di prodotti dedicati alla bellezza ed alla cura del corpo grazie alla collaborazione con una nuova azienda: Acamul, e con l’agriturismo Turina.

Acamul – che si occupa di allevamento elicicolo – ha portato nelle ceste anche gusti sapori come l’insalata di chiocciole e le chiocciole alla boscaiola.

Confermata la partecipazione delle aziende già coinvolte lo scorso anno: azienda agricola La Casetta, i Mirtilli di Pricotera, azienda agricola La Rivà, Caffaratti Macelleria, Il Palasët azienda agricola, Roncaglia Serabial azienda agricola, Salfrutta azienda agricola biologica, Apicoltura Ciardin, agriturismo Bacca Blu, Garden Maurino, Agrimacelleria da Giulia e Vignaioli Piemontesi.

Per informazioni e ordinazioni bisogna contattare (anche con Whatsapp) il numero 340 5841326 o inviare una e-mail a bricherasio.proloco@gmail.com. È possibile consultare il catalogo dei cesti e ordinarli direttamente nelle aziende agricole e nelle due macellerie aderenti all’iniziativa.