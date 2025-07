A Bardonecchia, 27 concerti di musica classica gratuiti a 1300 metri

Sono 27 i concerti di musica classica che animeranno dal 15 luglio fino al 30 luglio in occasione di Musica d’Estate il centro storico di Bardonecchia, la perla delle Alpi: una piccola cittadina di montagna situata a 1.300 metri d’altitudine nel cuore dell'Alta Val di Susa, comodamente raggiungibile in autostrada o in treno.



Ogni pomeriggio - alle 17:45 dal lunedì al venerdì e alle 15:30 durante il weekend - nella Chiesa di Maria Ausiliatrice è previsto un concerto. Ad esibirsi sono giovani musicisti selezionati tra i quasi 150 allievi delle masterclass di perfezionamento tenute da docenti di fama internazionale: Roberto Plano, Enrico Pace, Benedetto Lupo, Pietro De Maria, Gabriele Carcano, Alberto Nosè, Claudio Voghera (pianoforte), Sonig Tchakerian, Ivan Rabaglia, Guido Rimonda, Piergiorgio Rosso (violino), Enrico Bronzi (violoncello), Trio Debussy (musica da camera). Il programma è comunicato in loco, di giorno in giorno, nelle

bacheche comunali per le vie della città.



Durante la settimana alle ore 16:00 nel borgo vecchio di Bardonecchia, presso la Chiesa di S. Ippolito, si alternano otto concerti solistici di pianoforte con Andrea Boella (15 luglio), Pietro Beltramo (16 luglio), Ricci Francesco (18 luglio), Andrea Fucà (24 luglio), Francesco Mattia Pellecchia (22 luglio), Ruben Xhaferi (24

luglio), Gianluca Faragli (28 luglio), Flavia Salemme (29 luglio). Tre sono gli appuntamenti con la musica da camera: giovedì 17 luglio in concerto sono attesi Medea Kalantarava violino, Maria Margherita Paci violoncello e Gianmarco Tonelli e pianoforte, che insieme formano il Trio Ekelon; mercoledì 23 luglio

protagonista è il Duo Santarelli Mancini composto dalla violinista Gloria Santarelli e dal pianista David Mancini; venerdì 25 luglio la violoncellista Victoria Saldarini è accompagnata dal pianista Alessandro Mosca.



Per info: 3486994363; @accademiadimusicadipinerolo