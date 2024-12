L’ordine in casa come strumento di serenità familiare: trucchi e soluzioni

Da bambini nessuno amava tenere in ordine la cameretta e crescendo le cose non sono cambiate ma c’è comprensione di come avere ogni oggetto inscatolato e organizzato possa velocizzare le attività rendendo in più l’ambiente produttivo e meno caotico.

La casa, dopotutto, è il luogo dove torniamo per sentirci al sicuro, accolti e in pace con noi stessi e quando il disordine prende il sopravvento tutti i benefici sembrano sparire. Ecco perché vogliamo fornirti un vademecum con trucchi e soluzioni per provare a mantenere armonia in ogni stanza.

Camerette dei bambini in ordine: non è una missione impossibile

Chi ha figli sa bene quanto possa essere complicato mantenere in ordine la cameretta: gioco, fantasia, creatività e caos prendono il sopravvento e persino chi è a casa tutto il giorno non riesce a tenere il passo con i loro esperimenti. Milioni di peluche, bambole, costruzioni vanno un po’ in ogni angolo della stanza e solo con l’aiuto dei contenitori si può provare a mettere un po’ di ordine.

I bambini, con il giusto incoraggiamento, possono imparare a collaborare e a rimettere ogni cosa al suo posto; trovando soluzioni in linea con la loro età come dei contenitori colorati catalogati si potrà rendere l’operazione di riordino una delle attività quotidiane senza generare stress.

Anche senza cabina armadio si può migliorare

C’è chi sogna una cabina armadio ma deve accontentarsi di un’anta divisa con il proprio compagno o marito. Eppure, senza stress e con qualche accessorio, si può gestire al meglio lo spazio. Evitare l’accumulo di capi e fare decluttering è il primo metodo ma aiutarsi poi con contenitori, divisori, scatole e altri accessori da guardaroba si possono ottenere effettivi miglioramenti.

Rendere funzionale la dispensa

Merendine per i bambini, succhi di frutta, scorte di pasta, sughi e riso sono solo alcuni dei cibi che vengono stipati in dispensa. Poi, giorno dopo giorno, si tende a fare caos cercando qualcosa di specifico senza rimettere in ordine ciò che si sposta.

Cosa possiamo fare? Per mantenere in ordine, i contenitori trasparenti sono una soluzione pratica e bella da vedere. Usali per conservare pasta, riso, cereali o biscotti: non solo ti aiuteranno a controllare le quantità, ma renderanno l’intera dispensa più armoniosa. Ti basterà etichettare per gestire tutto in modo ancora più agevole.

Un’idea in più è quella di suddividere la dispensa in aree tematiche: dedica uno scaffale alla colazione, uno ai condimenti e uno agli alimenti a lunga conservazione.

Bagno piccolo? Ecco il modo migliore per ottimizzarlo

Anche se di dimensioni ridotte il nostro bagno deve avere ciò di cui abbiamo bisogno: scorte di carta igienica, prodotti di skincare e per la doccia, asciugamani e tanto altro. I mobiletti piccoli ma capienti devono essere organizzati con cesti e divisori così da tenere tutto sott’occhio. Menzione d’onore va fatta per la sezione dedicata alle medicine che dovrà essere al di fuori della portata dei più piccoli e catalogata con scadenze ben evidenti.

Vuoi che la tua casa risulti molto più ordinata e accogliente? Con queste tips che ti ho dato sicuramente riuscirai a migliorare nella tua mission!