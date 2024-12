Anche i piccoli temono la crisi a quattro ruote: "Servono interventi urgenti per il settore automotive"

Non solo la grande azienda e i suoi operai. La crisi dell'automotive spaventa (e non poco) soprattutto la filiera di piccole e medie imprese che scandisce il tessuto produttivo piemontese. E le ultime evoluzioni legate non solo a Stellantis, ma a tutto il comparto industriale regionale non possono che aumentare certi timori.

"Siamo fortemente preoccupati dalla significativa flessione della produzione industriale registrata a ottobre dall’Istat, che mostra una contrazione sia su base mensile che su base annua - dicono da Cna Piemonte - Questo dato negativo è ancora più allarmante perché si tratta di una riduzione diffusa in tutti i settori di attività, con conseguenze particolarmente pesanti per il comparto manifatturiero piemontese, dove l’automotive rappresenta una colonna portante dell’economia regionale".

Pesa l'export (in flessione del 3,6%), ma anche la generale riduzione del peso dell’industria sul prodotto interno lordo. Soprattutto per una regione a vocazione manifatturiera come il Piemonte. "La crisi di Stellantis, in particolare, è emblematica di una difficoltà che coinvolge l’intero comparto automotive, con pesanti ripercussioni sulle piccole e medie imprese piemontesi che operano nella filiera - proseguono dalla sigla datoriale -. Non si può ignorare che le decisioni aziendali di ridimensionamento della produzione e di delocalizzazione colpiscono duramente il nostro territorio, generando perdita di posti di lavoro, contrazione delle competenze e riduzione degli investimenti locali. La situazione di Stellantis rischia di aggravare ulteriormente il quadro già fragile della produzione industriale, con un effetto domino che mette in ginocchio migliaia di micro e piccole imprese che costituiscono l’ossatura della filiera automobilistica piemontese".

“Come CNA Piemonte riteniamo che la crisi che attraversa il settore automotive, aggravata dalla situazione di Stellantis e dalla contrazione delle esportazioni, rappresenti un’emergenza strategica per il Piemonte - dice Delio Zanzottera, Segretario Regionale di CNA Piemonte -. Non possiamo perdere di vista la necessità di politiche industriali orientate a sostenere le filiere locali. Servono strumenti finanziari mirati per le piccole e medie imprese e un’azione concertata tra istituzioni e imprese per agevolare la transizione tecnologica e la competitività, anche attraverso una revisione dei meccanismi di accesso agli incentivi come Transizione 4.0 e Transizione 5.0, oggi resi inefficaci da eccessivi ostacoli burocratici”.