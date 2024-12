Com'era il Natale del 1944? Un'installazione spettacolo lo racconta nel Rifugio Antiaereo di piazza Risorgimento

Un momento che dovrebbe essere di festa, da celebrare in famiglia, tra sorrisi e pietanze gustose. Ma nell’anno più terribile della Seconda Guerra Mondiale in Italia, come venne vissuto il Natale?

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà in collaborazione con l’Associazione Mille Papaveri Rossi e con il contributo di Fondazione CRT e del Polo del ‘900 presenta “Il Natale del ’44”, un’installazione spettacolo allestita all’interno del Rifugio Antiaereo di Piazza Risorgimento.

In uno spazio suggestivo e fortemente evocativo, “Il Natale del ’44” consente ai visitatori di immergersi nella rievocazione storica del Natale del 1944, attraverso l’ascolto di racconti autentici e la visione di immagini cinematografiche dell’epoca. Partendo dagli archivi storici sono state raccolte una serie di testimonianze su come venne vissuto il Natale del ’44 da parte di cittadine e cittadini, prigionieri di guerra, personaggi famosi o sconosciuti, alcuni di fede fascista, altri partigiani militanti. Trascritte e registrate da attrici e attori, le testimonianze sono state poi montate in un podcast.

Ai visitatori di Il Natale del ’44 saranno consegnate delle cuffie, attraverso le quali ognuno potrà ascoltare il podcast individualmente mentre sulle pareti del Rifugio scorreranno alcune sequenze cinematografiche dell’epoca. Il 1944 fu infatti l’anno più terribile tra gli anni della guerra in Italia, eppure anche in quel periodo i cinema restarono aperti e, pur se in misura ridotta, Cinecittà continuò a produrre: anche in quei mesi gli schermi proposero alle italiane e agli italiani la possibilità di sognare. L’installazione è allestita presso il Rifugio Antiaereo di Piazza Risorgimento ed è visitabile gratuitamente a partire da lunedì 16 dicembre e fino a domenica 22 dicembre. Ogni giorno verranno offerte sei visite, tre mattutine (ore 10.00-11.00-12-00) e tre pomeridiane (ore 15.00 – 16.00 - 17.00): ogni visita è riservata a 30 partecipanti e avrà una durata complessiva di 30 minuti circa.

Per info: https://www.museodiffusotorino.it/