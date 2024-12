Tra le favole di Severo e i Babbi sui pedali, Cumiana festeggia il Natale

Favole di Natale e camminata con i Babbi tra le vie di Cumiana in occasione dei mercatini di domani, domenica 15 dicembre. ‘La Magia del Natale’ è giunta alla sua sesta edizione e quest’anno parteciperanno una quarantina di espositori, che si sistemeranno tra via Boselli e piazza Martiri 3 Aprile.

L’evento è organizzato dell’associazione commercianti di Cumiana. Ci sarà Severo, l’ex bibliotecario di Cumiana, a raccontare le favole ai più piccoli. “Severo è un meraviglioso lettore, ogni anno gli prepariamo un piccolo angolo in via Boselli e lui legge le favole di Natale ai bambini... ma anche agli adulti, perché ha questo modo di leggere che incanta tutti”, racconta Marzia Barbieri, presidente dell’associazione.

Per l’evento sono state organizzate anche una pedalata e una camminata dei Babbi Natale. La pedalata dei Babbi, a cura dell’Asd amici della bicicletta Francesco Camusso, partirà dal campo Camusso alle 9,30. La camminata, adatta a tutti, adulti e bambini, partirà da piazza Martiri 3 Aprile alle 14,30: “Sarà una passeggiata per le vie di Cumiana ed è richiesto di portare cappello e campanelli per portare allegria”, conclude Barbieri. Musica, balli e animazioni accompagneranno la giornata all’insegna dell’atmosfera natalizia.