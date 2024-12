Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo tenta il colpo da 3 punti [VIDEO]

L’obiettivo è fare tre punti, per chiudere con il sorriso un girone di andata complicato e cercare di strappare in extremis un posto in Coppa Italia a Megabox Ond. Savio Vallefoglia (15 punti) e Il Bisonte Firenze, che è appaiato alla Wash4green Pinerolo a 12 punti.

Domani alle 17,30, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte arriva la Smi Roma Volley, una formazione a caccia di punti, perché si trova al penultimo posto, a 5 lunghezze di distanza da Pinerolo. Per le padrone di casa sarà anche l’occasione di dimenticare la brutta gara di Chieri e ripartire con quanto di buono fatto vedere proprio tra le mura amiche contro Scandicci.