"Sprint di serenità": laboratori per il benessere degli over 60

Il 23 gennaio 2025 prenderà il via “Sprint di Serenità: Laboratori di Benessere”, un’iniziativa pensata per le persone over 60, promossa dal Gruppo CIF Intervento Specifico Volontariato Torino – Area Metropolitana, in collaborazione con il Centro Interculturale della Città di Torino. Il progetto prevede sei incontri settimanali, che si svolgeranno ogni giovedì dalle 15.30 alle 17.00, presso il Centro Interculturale di Torino, in Corso Taranto 160.