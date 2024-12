Sport |

Una grande festa per festeggiare i 50 anni del Collegno Basket

Al PalaCollegno un evento ricco di emozioni e ricordi

Una grande festa per festeggiare i 50 anni del Collegno Basket

Il PalaCollegno è stato teatro di una giornata speciale per celebrare i 50 anni di storia di Collegno Basket. Un evento ricco di emozioni, che ha visto la partecipazione di ex giocatori, allenatori, tifosi e personalità storiche del club. Le celebrazioni sono iniziate sabato 21 alle ore 17 con l’All Star Game, dove una selezione di ragazzi delle giovanili si è sfidata sul parquet. A seguire, il “3 Point Contest” ha regalato emozioni con la vittoria di Simone Maiorano, che ha superato il fratello Davide in una finale tutta in famiglia. Il culmine della festa è stato lo spettacolare “Slam Dunk Contest” vinto da Riccardo Masci, con schiacciate spettacolari che hanno infiammato pubblico e tifosi. Durante il brindisi, tanti volti storici hanno ricordato il passato del club, tra cui il fondatore e presidente per 32 anni, Giovanni Garrone e Massimo Pianotti, altro storico presidente, che ha guidato il club per 16 anni. Fabrizio Milone, attuale presidente, ha sottolineato il valore della comunità e la missione di guardare al futuro senza dimenticare le radici. La serata si è chiusa con la sfida di Serie B tra i Lions di coach Comazzi e la capolista Oleggio Magic Basket, un match difficile per i padroni di casa, conclusosi con una sconfitta per 61-89.

