Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo lotta ma cade contro Novara

La Wash4green Pinerolo lotta, ma non riesce a fare punti contro l’Igor Gorgonzola Novara. Le pinelle conquistano il primo set in rimonta, cedono il passo nel secondo e nel terzo, per riprendere vigore nel quarto, ma non basta. Le ospiti escono con 3 punti da un Pala Bus Company sold out.

Primo set

Novara parte forte: 0-3. Ma Smarzek conquista la parità (5-5). Tolok riporta il +3 (6-9) e Ishikawa piazza il +5 (7-12). Pinerolo spinge al servizio e un colpo fuori di Tolok vale il 15-15. Le ospiti rimettono la freccia, andando sul 17-20 con un tocco contestato di Aleksic a rete. La stessa centrale spara out e regala il 20-20, per poi rifarsi con un muro su Smarzek; 20-22. Akrari spingi il servizio: 23-23. La Wash4green cancella tre set point e Sorokaite regala la prima occasione di chiudere il parziale. Novara lo annulla. Ma ci pensa Akrari: 29-27.

Secondo set

Aleksic domina l’inizio set e le novaresi vanno sull’1-4. Un errore di Smarzek regala il +4 (3-7). Le pinelle lottano, ma le zanzare non mollano e si conquistano sei palle del parziale: chiude Villani alla seconda, 19-25.

Terzo set

Novara riparte avanti 1-3, poi passa sul +3 (3-6) con Tolok. Akrari stampa il muro del 9-9 e Smarzek mette la freccia. Le ospiti non si spengono e riprendono il +2 con Ishikawa (12-14). La Tolok al servizio spacca il set e porta le sue compagne al 14-20. Le ospiti si guadagnano 7 palle per chiudere il parziale. Bonifacio chiude alla seconda rimandando nel campo pinerolese un attacco di D’Odorico (18-25).

Quarto set

Novara vola sull’1-4, Pinerolo recupera terreno e un punto fortunoso con tocco di Cambi porta la parità (4-4). Le ospiti sfruttano gli errori delle padrone di casa e vanno sul 9-13. Ma le pinelle reagiscono e un errore di Ishikawa regala il 17-17. Perinelli infila il tris e la Wash4green va sul 20-18. Il muro di Bonifacio su Sorokaite rimette il punteggio in regola (21-21). Un muro di Aleksic su Sorokaite chiude la pratica (23-25).