Nichelino, Pippo Inzaghi sul palco del teatro Superga per raccontare una vita per il calcio (e il gol)

Pippo Inzaghi, una vita per il gol (foto tratta dal sito ufficiale della Figc)

E' iniziata in questi giorni a Nichelino l'11esima edizione della Festa del Libro e della Lettura, che vede protagonisti autori di livello in appuntamenti e serate di rilievo all'interno del programma del Salone Off.

Metti una sera a teatro con Inzaghi

Tra gli appuntamenti da segnare con il circoletto rosso, uno in particolare dedicato agli sportivi e a chi ama il calcio, con protagonista il campione del mondo 2006 (bandiera prima della Juve e poi del Milan) Super Pippo Inzaghi.

Giovedì 9 maggio, a partire dalle 20, al teatro Superga Filippo Inzaghi presenta "Il momento giusto. Il calcio, la mia vita" Moderano Darwin Pastorin e Michele Pansini. Porta i saluti il Presidente del Milan Club Nichelino Gianfranco Irrera.

Una vita per (il calcio e per) il gol

Cosa sappiamo, davvero, dei campioni che ci fanno sognare? Molto, grazie alle interviste, ai social, alla visibilità generale. O almeno è quello che crediamo. In realtà non è così. Pippo ha deciso di aprire il suo cuore e di raccontarsi senza pudore e senza sconti, con gli occhi dell’uomo che a cinquant’anni può guardarsi indietro e tracciare un primo bilancio.

È un regalo che Pippo fa alle persone che gli vogliono bene e che l’hanno sempre seguito con affetto. Ed è anche un modo per rivivere la carriera di uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano. Facile immaginare che il Superga farà registrare l'esaurito, come successo due anni fa con Franco Baresi.