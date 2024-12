Nuovo asilo nido a None: a gennaio partiranno i lavori

Partiranno a gennaio i lavori per il nuovo asilo nido è che None finanzierà con l’aiuto dei fondi del Pnrr.

La struttura sarà costruita nell’area verde di fronte alla scuola primaria Rodari, all’angolo tra via San Francesco da Paola e via Faunasco. “L’area era stata interessata da una riqualificazione eseguita durante una precedente Amministrazione. Nel progetto abbiamo cercato di posizionare la scuola in modo da impattare poco o niente su quella riqualificazione. La maggior parte del parco rimarrà usufruibile”, spiega Domenica Demuro, assessore ai Lavori pubblici.

Il nido offrirà 24 posti, con la possibilità di accogliere fino a 4 lattanti. Sono stati inclusi spazi idonei e un’area dedicata alla preparazione dei pasti, adattata alle diverse esigenze alimentari.

Il progetto ha un costo complessivo stimato di 975 mila euro. Di questi, 576 mila euro provengono da un finanziamento ottenuto tramite un bando del Pnrr Futura destinato al rifacimento o alla costruzione di asili nido, mentre il restante importo di circa 400 mila euro sarà coperto dal bilancio comunale. “È il Ministero dell’Istruzione che ha definito il nostro ‘fabbisogno’, in base a dati Istat. I 24 posti stabiliti corrispondevano a una certa cifra in caso di nuova costruzione. Nel momento in cui abbiamo aderito c’è stata una dichiarazione da parte dell’Amministrazione, in cui ci si è impegnati a stanziare delle risorse. In particolare, abbiamo da parte dei fondi a bilancio che devono essere usati per uso sociale, per cui questo ci sembrava un ottimo utilizzo”.

La sfida maggiore sarà il rispetto rigoroso delle tempistiche previste dal bando. “Ma noi siamo in tempo – assicura Demuro –. Entro il primo trimestre 2026 l’opera deve essere realizzata e collaudata. Abbiamo appaltato l’opera prima della scadenza indicata per ottobre 2024 e ora c’è l’obbligo di iniziare i lavori nel mese di gennaio 2025”. L’appalto, gestito dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana della Valle Susa, è stato vinto dalla ditta Edilvetta s.r.l. di Villanova Mondovì, che ha offerto un ribasso superiore al 12%, consentendo un risparmio di quasi 100 mila euro.

Quanto durerà il cantiere? “Secondo il programma, per i lavori ci dovrebbe volere un anno, concludendo a fine 2025. Tenendo ovviamente in conto eventuali imprevisti”.