UniTo, nuova laurea per stare al passo coi tempi: ecco il percorso in Economics & finance with data science

A partire dall’Anno Accademico 2025/26, l’offerta formativa dell’Università di Torino si arricchisce della nuova Laurea Triennale in Economics and Finance with Data Science (EFDS), un programma accademico all'avanguardia che unisce le discipline economiche e finanziarie con le competenze avanzate nella data science. il corso, erogato dal Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, è interamente offerto in lingua inglese ed è progettato per preparare studenti e studentesse a intraprendere carriere di successo in un mondo economico e finanziario sempre più guidato dai dati.

Il programma ha l'obiettivo di garantire una solida formazione teorica in economia e finanza, integrata da competenze pratiche in analisi dei dati e programmazione. Gli studenti e le studentesse acquisiranno le capacità analitiche e di coding necessarie per affrontare le sfide del mercato del lavoro moderno, diventando esperti di economia e politiche, leader aziendali e ricercatori altamente qualificati.

Grazie alla collaborazione con prestigiose istituzioni, tra cui il Collegio Carlo Alberto e una rete di università europee e non europee, il nuovo corso di laurea promuove iniziative di internazionalizzazione di alto livello. Questo approccio consentirà di sviluppare una visione globale e di accedere a opportunità di scambio e collaborazione internazionale.

La struttura del corso prevede due anni di studi fondamentali in economia, seguiti da un terzo anno di specializzazione in aree come economia, finanza o statistica. Durante il percorso, studenti e studentesse saranno coinvolti in attività pratiche e laboratori in analisi dei dati che favoriranno un apprendimento attivo e applicato. La tesi finale potrà essere il risultato di ricerche condotte in collaborazione con aziende o istituzioni di ricerca, offrendo così un'esperienza diretta nel mondo professionale.

I laureati e le laureate di questo programma formativo saranno ben posizionati per affrontare un mercato del lavoro competitivo, con opportunità di carriera in banche, compagnie assicurative, agenzie di consulenza, giornalismo economico e agenzie governative. Le competenze acquisite permetteranno loro di operare in aree come i mercati dei capitali, la gestione del rischio, l'analisi degli investimenti e la pianificazione aziendale, dove la capacità di interpretare e analizzare dati complessi è fondamentale.

Inoltre, la Laurea Triennale in Economics and Finance with Data Science rappresenta un'eccellente base per ulteriori studi accademici. I/le laureati/e possiederanno le competenze necessarie per proseguire la propria carriera accademica con master in discipline correlate, come economia, finanza, data science e ingegneria finanziaria. La formazione analitica e quantitativa ricevuta durante il corso faciliterà la transizione verso percorsi accademici più specializzati, aprendo le porte a programmi di laurea prestigiosi in tutto il mondo.

Il 5 maggio 2025, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso l’Aula Iona della Scuola di Management ed Economica (Corso Unione Sovietica 218 bis, Torino) si terrà la prima presentazione rivolta a studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Durante la giornata verrà illustrata tutta l’offerta didattica delle lauree triennali della Scuola di Management ed Economia. L’incontro sarà anche trasmesso sulla piattaforma Webex di UniTo. Iscrizione obbligatoria presso la pagina dedicata all’orientamento del Corso di Laurea.