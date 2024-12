Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo chiude l’anno con una sconfitta [FOTO]

La rimonta nel primo set aveva fatto accarezzare il sogno dell’impresa: la prima vittoria contro Novara. Ma l’Igor Gorgonzola ha rispettato il pronostico e sbancato il Pala Bus Company, trainata da Ishikawa (mvp) con 18 punti, il 59% in attacco e il 69% in ricezione. Staccata di un punto l’opposto Tolok. In doppia cifra anche le centrali Bonifacio e Aleksic (15 e 13).

Nel campo della Wash4green Pinerolo brillano le ex Casalmaggiore Smarzek e Perinelli, rispettivamente con 23 e 16 punti a referto, con Sorokaite che si ferma a 12. Le ‘pinelle’ chiudono così un anno dai sapori contrastanti: la scorsa primavera si è chiusa una cavalcata incredibile, con il sesto posto che è valso i play off, in estate Cambi ha conquistato lo storico oro olimpico, ma la prima parte di questa stagione è stata al di sotto di speranze e aspettative. La squadra tornerà in campo il 5 gennaio, alle 17, a Cuneo per il derby con la Honda Olivero. Una partita cruciale per entrambe le squadre: le ‘pinelle’ devono tentare la risalita e le cuneesi staccarsi dall’ultimo posto in classifica.