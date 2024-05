Pentenero: "Se Stellantis non intende più produrre qui, attraiamo nuove imprese"

"Il Piemonte deve tornare ad essere attrattivo per le imprese. Abbiamo una grande azienda, un tempo la più grande nel settore dell'automotive, che ora sembra non avere più interesse a produrre qui", così ha affermato Gianna Pentenero, candidata alla presidenza del Piemonte alle prossime elezioni regionali, durante la Convention Impresa Domani, organizzata dal Partito Democratico all'Environment Park di Torino.

"Pertanto, il Piemonte deve tornare ad essere attrattivo per le imprese, perché, in un mercato lombardo saturo, possiamo offrire spazi senza consumare suolo. Dobbiamo ristabilire la connessione tra il mondo delle imprese, della formazione professionale e della scuola. E poi, più aziende in Piemonte significano non regalare altrove le startup che nascono qui e poi se ne vanno, come è accaduto negli ultimi anni", ha concluso.