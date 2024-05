Infrazioni del codice della strada, a Moncalieri (meno di) uno su due paga le multe

Una storia vecchia, un film già visto. A Moncalieri la Polizia locale 'pizzica' i furbetti del volante e coloro che non rispettano le norme del codice della strada, ma tra quanto dovrebbe essere incassato e quanto effettivamente transita nelle casse del Comune la differenza è sostanziale.

810 mila euro invece di 1,7 milioni

I numeri delle multe parlano chiaro. Nei primi quattro mesi del 2024, sono stati elevati oltre 315 mila verbali per un accertato pari a 1,7 milioni. Ma di questi soldi al momento sono entrati nelle casse comunali poco più di 800 mila euro. 810 mila, per la precisione. Meno del 50%, meno di una multa su due, insomma.

Come sempre quando si parla di contravvenzioni per violazioni al codice della strada i numeri si fanno importanti. Resta alto l’insoluto, su cui gli agenti si battono da anni con tanto di ingiunzioni e ricorso all’Agenzia delle Entrate. Anche perché chi paga di solito paga subito. Mentre spesso chi non lo fa spera che l'amministrazione se ne dimentichi o rinunci a fare la guerra dei ricorsi e delle ingiunzioni.

Numeri in linea con quelli del 2023

Lo dimostra il fatto che sugli 810 mila euro incassati, 712 mila sono le sanzioni pagate dai cittadini in misura ridotta, ovverosia quelle che si saldano entro cinque giorni dalla contestazione per usufruire del 30% di sconto. Un incasso che è in linea con quanto accertato nel 2023, quando il capitolo multe ha fruttato 6.1 milioni. Ma anche lo scorso anno chi ha effettivamente messo mano al portafoglio è stata una minoranza, visto che è stato previsto un fondo crediti di 3.9 milioni, che al momento restano di difficile e incerto recupero.

L'andazzo non sembra cambiato in questa prima fase del nuovo anno, malgrado t-red e agenti della locale spesso e volentieri abbiano inchiodato i furbetti. Ma questo non basta.