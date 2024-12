Capodanno, Coldiretti Piemonte festeggia il boom di agriturismi e cucina della tradizione

Per il Capodanno sono oltre 400 mila gli ospiti attesi negli agriturismi italiani, con un netto incremento rispetto allo scorso anno, grazie al traino della buona tavola ma anche delle esperienze innovative che la vacanza in campagna può garantire. È quanto stima Coldiretti, sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica e Terranostra, con il bel tempo e il clima mite che favoriscono gli itinerari rurali.

“I nostri ospiti sono sempre più attenti alla scelta delle vacanze da trascorrere in luoghi green, dove si rispetta l’ambiente ed il cibo è a km zero e rispetta la tradizione – spiega Stefania Grandinetti, presidente di Terranostra Piemonte - Esperienze, prossimità, rete, autenticità: sono solo alcune delle prerogative dei nostri agriturismi, quali luoghi privilegiati di fruizione delle aree rurali. Non solo uno straordinario volano economico per i territori e per le aree interne del Paese, ma anche un potente mezzo di diffusione della cultura del cibo. Al giro di boa delle vacanze invernali possiamo affermare che i risultati a livello di presenze confermano il trend di crescita già registrato la scorsa estate e in primavera, con l’agriturismo che è diventato una parte strutturale importante per la vacanza Made in Italy”.

“Accanto alla ristorazione e all’alloggio, gli agriturismi hanno ampliato la loro offerta negli ultimi anni, puntando su un turismo esperienziale e di prossimità, sostenibile in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere – affermano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale - Un trend che vede protagonista la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori ed il Piemonte è la regione che ha il maggior numero di piccoli comuni: ne conta 1.046, cioè il 18,99% del totale nazionale. Per scegliere l’agriturismo giusto il consiglio è quello di preferire aziende accreditate da associazioni e di rivolgersi su internet a siti come www.campagnamica.it dove è possibile confrontare le diverse offerte”.