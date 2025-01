Violenza in precollina a Moncalieri: donna spara al suo vicino, è gravissimo

Sarebbe in grave condizioni l'uomo che questo pomeriggio, venerdì 3 gennaio, è stato coinvolto da uno sparo nel precollina di Moncalieri.

Il fatto si è verificato in strada Cantamerla quasi al confine con il Comune di Torino. A sparare sarebbe stata la vicina di casa, Vera Schenone, 84 anni, ex sciatrice olimpica, ora accusata di tentato omicidio nei confronti di Stefano Milanese, 53 anni. A quanto si apprende dalle prime ricostruzioni i due avrebbero avuto problemi di vicinato nell'ultimo periodo.



L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle ore 16,30. A dare l’allarme sono stati alcuni dei vicini allarmati dai toni di voce sempre crescenti che sarebbero poi culminati nell'esplosione di diversi proiettili.



La violenza si è consumata all'interno del civico 7.

Colpito all'addome, l'uomo è stato portato in codice rosso alle Molinette dove è stato ricoverato d'urgenza per una lesione tra fegato e diaframma. Attualmente è intubato e in prognosi riservata. Sul posto, oltre l'equipe medico sanitario, sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.