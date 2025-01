Il “bacio” cosmico tra Luna e Venere: lo spettacolo del cielo sopra alla Mole

In attesa dell’arrivo dei Re Magi, la serata del 3 gennaio ha regalato uno spettacolo che ha incantato i cuori più romantici (e non solo).

Una sottile falce di Luna crescente e Venere, i due astri più luminosi del cielo notturno, si sono avvicinati in una spettacolare congiunzione, creando un vero e proprio “bacio” visibile anche a occhio nudo.

Grazie allo scatto del fotografo Valerio Minato, il fenomeno celeste ha trovato una cornice d’eccezione nella punta della Mole Antonelliana, che si è stagliata contro il cielo di Torino, aggiungendo fascino e poesia all’evento.

Venere, giusto ricordarlo, è il secondo pianeta dal Sole e il nostro vicino planetario più prossimo. Simile per struttura e dimensioni alla Terra ruota lentamente nella direzione opposta rispetto alla maggior parte dei pianeti. La sua atmosfera densa intrappola il calore in un effetto serra, rendendolo il pianeta più caldo del nostro sistema solare con temperature superficiali tali da fondere il piombo. Venere prende il nome dalla dea romana dell’amore e della bellezza, conosciuta come Afrodite dagli antichi greci.

Luna e Venere si sono “baciati” verso le ore 17 nella costellazione dell’Acquario e hanno duettato fino a poco prima delle ore 21, fusi in un quadro incantevole, regalando un inizio d’anno carico di magia e stupore.