Elkann e i risultati di Stellantis: "2024, anno ricco di successi. Facciamo in modo che il 2025 sia fantastico"

“Nonostante le difficoltà, il 2024 è stato un anno ricco di successi di cui essere orgogliosi”. È quanto riporta l'agenzia Adnkronos riportando il messaggio inviato a tutti i dipendenti nel mondo di Stellantis, dal presidente John Elkann che ha ricordato gli obiettivi raggiunti.



“Ram ha superato tutti i brand nel Jd Power 2024 Us Initial Quality Study e Jeep è stata riconosciuta come il ‘brand più patriottico’ d’America per il ventitreesimo anno consecutivo. In Europa, abbiamo un’offerta leader del settore composta da 40 veicoli elettrici a batteria, tra cui Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3, Fiat 500e, Jeep Avenger, Opel Grandland, Peugeot E-208 e una gamma di furgoni Pro One completamente rinnovata. In Brasile, dove Fiat è ancora una volta il brand leader di mercato, abbiamo introdotto l’innovativa tecnologia bio-ibrida grazie ai modelli Fastback e Pulse”.

“In Medio Oriente & Africa, siamo leader nella trasformazione della micro-elettromobilità con le nostre Citroën Ami, Fiat Topolino e Opel Rocks-e. In collaborazione con Leapmotor, una delle più innovative aziende cinesi di mobilità elettrica, stiamo offrendo veicoli elettrici a prezzi accessibili in Europa grazie all’esperienza della nostra rete di distribuzione”, prosegue Elkann osservando che “oltre a sviluppare i nostri prodotti e le nostre tecnologie, continuiamo a sostenere le comunità in cui operiamo grazie ad attività come Motor Citizens, grazie alla quale l’anno scorso più di 4.500 dipendenti hanno svolto attività di volontariato. Sono stato infine molto felice di partecipare alla cerimonia di premiazione degli Stellantis Student Awards, in cui abbiamo celebrato i successi accademici delle figlie e dei figli dei nostri colleghi. Per me è un onore sostenere i vostri figli nei loro successi".

Infine ringraziando “tutte e tutti voi per l’impegno e la passione che dedicate alla nostra azienda”, il presidente Elkann conclude: “Abbiamo fatto molta strada insieme dalla nascita di Stellantis. Quest’anno dovremo ispirarci alla storica capacità dei nostri meravigliosi brand di adattarsi e plasmare il nostro mondo. Orgogliosi della nostra storia e concentrati sul nostro futuro! Insieme, facciamo in modo che il 2025 sia un anno fantastico”.