CHIOSCO MOBILE presenta la linea di chioschi DELIGHT al SIGEP di Rimini

Il Sigep rappresenta l'evento di riferimento e di ispirazione per l'intera community del Foodservice. Questa manifestazione attira professionisti internazionali nei settori Gelato, Pastry & Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza; parteciperà anche CHIOSCO MOBILE, noto marchio dell’azienda piemontese MVS srl specializzata nella produzione di chioschi per uso street food

Ogni anno, il SIGEP offre un'opportunità unica per scoprire le ultime tendenze, innovazioni e tecnologie che stanno ridefinendo il mondo del foodservice. Partecipare al SIGEP significa immergersi in un ambiente dinamico dove si incontrano produttori, distributori e operatori del settore, tutti uniti dalla passione per il cibo di qualità. Gli espositori presentano prodotti di eccellenza e soluzioni all'avanguardia, mentre le sessioni formative e i workshop offrono spunti di crescita professionale e ispirazione. In sintesi, il SIGEP WORLD non è solo una fiera; è un punto di incontro dove nascono idee, si condividono esperienze e si costruisce il futuro del foodservice

In questa occasione, CHIOSCO MOBILE è entusiasta di presentare il Chiosco Delight 2 alla 46° edizione del salone SIGEP di Rimini con un design elegante e accattivante, caratterizzato da cornici rosa brillantinate e decorato internamente con un tappeto di rose che aggiunge un tocco di classe e romanticismo, rendendolo perfetto per attrarre i clienti più esigenti.

Sarà allestito con una gelateria a vista, permettendo ai clienti di ammirare la qualità e la freschezza dei gelati. Nonostante le sue dimensioni contenute, il Chiosco Delight 2 offre ampi spazi interni che facilitano l’organizzazione e la gestione dei prodotti e delle attività. Le due grandi finestre sono un elemento distintivo che garantisce un'ottima visibilità ai prodotti esposti, attirando l’attenzione dei clienti e facilitando la distinzione tra le attività di beverage e food service.

Questo chiosco è progettato per coniugare compattezza e spaziosità, offrendo una soluzione pratica e accattivante per gli operatori del settore. Non perdere l'opportunità di scoprire il Chiosco Delight 2 al SIGEP e lasciati ispirare dalle svariate possibilità di personalizzazione offerte da questo straordinario chiosco.

CHIOSCO MOBILE offre la possibilità di personalizzare il chiosco in svariati modi per esaltare l’immagine del proprio marchio e attirare l’attenzione dei clienti, rendendo ogni chiosco un pezzo unico e riconoscibile nel panorama del foodservice.

Infatti, sempre a questo salone, CHIOSCO MOBILE presenterà il secondo modello della linea Delight, sui 3 metri di lunghezza interna, allestito specificamente per la gestione di una pizzeria. Tra le tanti attrezzature che lo compongono, questo chiosco innovativo è stato progettato con la presenza di una saladette con piano in granito che garantisce una superficie di lavoro robusta e igienica, ideale per la preparazione degli ingredienti freschi e la gestione delle pizze ed è equipaggiato con un forno avanzato, in grado di cuocere le pizze, pinse e altri prodotti alla perfezione, mantenendo il giusto equilibrio tra croccantezza e morbidezza.

La sua ampia finestra frontale consente di fornire un’ottima esposizione dei prodotti, permettendo ai clienti di ammirare la varietà e la qualità delle offerte gastronomiche. Questo design aperto e accogliente non solo facilita la comunicazione tra l'operatore e il cliente, ma crea anche un'esperienza visiva invitante che stimola la curiosità e l'interesse dei passanti. Ma una delle novità più rilevanti del Chiosco Delight 3 è l'integrazione di un pannello solare, che consente di ridurre notevolmente l'impatto ambientale e i costi energetici. Questa soluzione sostenibile permette al chiosco di lavorare in autonomia, sfruttando l'energia rinnovabile.

Il Chiosco Delight 3 rappresenta un'opportunità straordinaria per gli imprenditori che vogliono entrare nel settore della ristorazione mobile o ampliare la propria attività con un'opzione eco-sostenibile e versatile. La possibilità di personalizzare il chiosco in base alle proprie esigenze e preferenze estetiche lo rende un elemento distintivo nel panorama del foodservice.

Non perdere l'occasione di scoprire il Chiosco Delight 3 al SIGEP e lasciati ispirare dalle sue caratteristiche uniche e dalle potenzialità innovative che offre.

CHIOSCO MOBILE propone una vasta selezione di chioschi bar, sia fissi che su carrello omologato per uso stradale, la maggior parte dei quali è facilmente trainabile con una patente di guida di tipo B. Inoltre, offre la possibilità di ritirare un chiosco già allestito e pronto all'uso per qualsiasi tipo di attività.

Che si tratti di una gelateria, una paninoteca, una pizzeria, una birreria, una pasticceria, una creperia, una yogurteria, un cocktail bar, un info point o molte altre opzioni, potrai avviare la tua nuova attività o ampliarla partecipando a eventi di street food, fiere esclusive, oppure offrendo servizi di catering per feste private, compleanni e cerimonie.

Personalizza il tuo chiosco in vari modi, valorizza la tua immagine, dai visibilità al tuo marchio e rendi il tuo chiosco bar unico per catturare l'attenzione dei clienti e mettere in risalto ulteriormente il tuo prodotto.

CHIOSCO MOBILE ti aspetta al SIGEP di Rimini allo stand 029 nel padiglione C2; intanto non esitare e contattaci per ricevere maggiori informazioni e un’offerta di un chiosco personalizzato e allestito in base alle tue necessità lavorative.

Per informazioni e contatti:

MVS SRL

Via Nobile, 5 - 10040 Volvera (TO) - Italy

Sito web: www.chioscomobile.eu

Telefono (+39) 011 9906831

Cellulare (+39) 328 8864897

Email: antonella.chioscomobile@gmail.com