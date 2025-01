Asl To3, nominati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo

Eva Anselmo, eporediese, Medico Specialista in Igiene e Sanità Pubblica, ha svolto i primi incarichi presso l’Asl To4, dove ha cominciato ad occuparsi di Medicina Preventiva e Igiene e Sanità Pubblica, per poi approdare al Distretto di Cuorgnè, ambito nel quale, dal 2010 al 2016, si è occupata di Continuità Assistenziale e Assistenza Domiciliare, ricoprendo contemporaneamente, dal 2015 al 2017, il ruolo di manager dei tempi di attesa per tutta la Asl To4. Dal 2018 la sua attività si è sposta prevalentemente in ospedale, prima presso il Presidio Ospedaliero di Ivrea, poi come Responsabile della Direzione Medica di Invrea – Cuorgnè ed in fine, da 2020, come Responsabile della Direzione Medica di Chivasso. Nel frattempo si è occupata anche di screening oncologici, come responsabile fra il 2017 e il 2022, dell’Unità di valutazione e organizzazione dello screening, sempre per l’AslTo4.