Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo ufficializza la nuova centrale americana

È la seconda americana e la seconda centrale che arriva a Pinerolo alla corte di coach Marchiaro e tutti sperano che la sua esperienza sia più fortunata di quella di Rainelle Jones due stagioni fa. Anche Shea Rubright, classe 2001, 196 centimetri, arriva dal mondo universitario, dove si è distinta nell’ultima Mountain West Championship 2024, spingendo la sua squadra San Diego University State in semifinale e guadagnandosi un posto nella formazione delle stelle del torneo. Il suo acquisto servirà per puntellare il reparto, dopo l’addio concordato, a metà dicembre, di Olinga Andela. Ma è da leggere soprattutto in prospettiva: se la giocatrice si ambienterà, potrebbe diventare un tassello della rosa della prossima stagione. Il trasferimento di Rubright ha ricevuto l’ok del Coni e ora lei attende il visto dell’Ambasciata per poter raggiungere l’Italia e indossare la divisa della Wash4green Pinerolo.