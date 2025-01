Il vote-to-earn raccoglie consensi: Flockerz raggiunge 9 milioni di dollari in presale

L'entusiasmo intorno alla nuova meme coin Flockerz (FLOCK) continua a crescere mentre la sua prevendita si avvicina alle fasi finali. Il progetto ha già raccolto un impressionante cifra di 9 milioni di dollari e gli sviluppatori e la community festeggiano tramite i canali di ritrovo ufficiali, ovvero la pagina social X e il canale Telegram del progett.

Distinguendosi dalle meme coin a bassa utilità, Flockerz sta ritagliandosi uno spazio unico nel mercato delle criptovalute sviluppando la prima organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) al mondo basata sul modello Vote-to-Earn. Questa piattaforma innovativa ricompenserà gli investitori con incentivi finanziari per la loro partecipazione attiva alle decisioni di governance.

La ripresa delle meme coin

Il momento attuale è particolarmente favorevole alle nuove meme coin grazie alla ripresa del mercato osservata nella seconda metà dell’anno scorso. Dopo che Bitcoin ha superato per la prima volta la soglia dei 100.000 dollari, anche il settore delle meme coin ha registrato un'impennata, con asset consolidati come Dogecoin che sono cresciuti di oltre il 375% nell'anno.

Oltre alla rinascita delle meme coin classiche, nuovi progetti come Pepe Unchained (PEPU) hanno fatto parlare di sé, offrendo guadagni significativi agli investitori iniziali dopo il lancio sugli exchange.

Flockerz si sta posizionando per replicare questo successo combinando un forte interesse nella prevendita con un ecosistema incentrato sull'utilità. Il modello vote-to-earn non solo aumenta l'utilità del token ma rafforza anche l'engagement della comunità. Con FLOCK attualmente quotato a 0,0066351$ durante la prevendita, i primi acquirenti hanno l'opportunità di assicurarsi i token a un prezzo fisso prima che raggiungano il mercato più ampio e, potenzialmente, vedano un apprezzamento significativo.

Flocktopia: la prima DAO Vote-to-Earn

Flockerz sta ridefinendo il panorama delle meme coin introducendo una DAO di governance decentralizzata chiamata Flocktopia.

Con questa DAO, Flockerz mette il potere direttamente nelle mani dei possessori del token nativo FLOCK. Attraverso Flocktopia, gli utenti possono modellare attivamente il futuro del progetto votando su questioni cruciali come le strategie di sviluppo, i burn di token e le campagne di marketing.

Ciò che distingue Flocktopia è il suo meccanismo Vote-to-Earn, un modello unico nel suo genere nel settore delle criptovalute. I partecipanti alla DAO vengono ricompensati con token FLOCK ogni volta che esprimono il loro voto, garantendo che il loro coinvolgimento sia non solo significativo ma anche finanziariamente incentivato.

Tale sistema allinea gli obiettivi della comunità con il successo del progetto, rendendo il processo decisionale sia decentralizzato sia sostenibile. L'approccio affronta anche un problema di lunga data nel settore delle criptovalute: la centralizzazione. A differenza di altri token controllati da entità singole, Flockerz garantisce una distribuzione equa della governance tra la sua comunità.

Staking e ricompense annuali

Lo staking offre un vantaggio chiave per i primi investitori, permettendo loro di far crescere i loro investimenti anche prima che FLOCK venga quotato sugli exchange. Mettendo in staking durante la prevendita, gli investitori hanno la possibilità di massimizzare i potenziali ritorni.

Questa combinazione di utilità e incentivi di staking posiziona i possessori di token FLOCK per trarre vantaggio mentre il progetto guadagna trazione nel mercato delle criptovalute. L’APY attuale è ancora a tre cifre, supera infatti il 290%, pertanto gli investitori apprezzeranno sicuramente la possibilità di ottenere un ritorno annuale così elevato.

Questa è potenzialmente l'ultima occasione per assicurarsi FLOCK prima che venga quotato sugli exchange. Per acquistare i token, basta visitare il sito ufficiale della prevendita di Flockerz e acquistare FLOCK con ETH, USDT o BNB. In alternativa, è anche possibile utilizzare una carta di credito.

Con il settore delle criptovalute che si avvicina a un potenziale mercato rialzista nel 2025, Flockerz potrebbe rappresentare un investimento interessante per diversificare il vostro portafoglio.

