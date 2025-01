Volley A1/f: La Wash4green Pinerolo a un bivio con il Bisonte

Dopo un inizio complicato di girone di ritorno, la Wash4green Pinerolo domani è a un bivio. Alle 17 al Pala Bus Company arriverà il Bisonte Firenze. Una squadra che ha un punto in meno delle ‘pinelle’, che sono none, ma è una bestia nera, che ha vinto 4 scontri diretti sui 5 sinora disputati. Una vittoria sarebbe ossigeno puro per le padrone di casa e un mattoncino verso la risalita della classifica. Mentre una sconfitta complicherebbe molto la situazione, in vista dell’incrocio, in trasferta, con Perugia, nel turno infrasettimanale di mercoledì 15. Le umbre devono ancora vendicarsi della retrocessione di due anni fa e hanno bisogno di punti salvezza.