Volley A1/F: La Wash4green Pinerolo ‘incorna’ il Bisonte Firenze

Servivano 3 punti e 3 punti sono arrivati, con una prestazione convincente e determinata della Wash4green Pinerolo. Le ‘pinelle’ hanno domato il Bisonte Firenze con un secco 3-0 e non sono mancate le sorprese in campo con Cosi, sinora poco impiegata, schierata al posto di Sylves. Mvp Moro.

Primo set

Firenze parte 0-2, ma Smarzek e un errore in ricezione di Nervini regalano la parità (3-3). Nasce una sfida punto a punto che un attacco di Perinelli e un nuovo sbaglio di Nervini spingono verso Pinerolo (10-8). Le fiorentine reagiscono subito, sfruttando l’imprecisione delle padrone di casa e rimettendo la freccia (10-12). Prima che sia troppo tardi, le ‘pinelle’ rimettono la situazione sui giusti binari, con un attacco di Smarzek che sigla il 19-18. Sorokaite timbra il 21-19, Cambi allunga con un ace 23-20 e sempre Sorokaite regala 4 set point. Chiude Akrari (25-21).

Secondo set

Il Bisonte segue la falsariga del primo tempo, portandosi sul +2 (2-4), ma due errori di Agrifoglio riportano subito la parità e Pinerolo accelera, grazie a Sorokaite e Akrari (10-5). Le ospiti provano a rifarsi sotto, senza successo e il divario si allarga fino al +7 (21-14). La chiusura del set diventa una formalità che espleta Davyskiba sparando fuori un attacco in diagonale (25-18).

Terzo set

Firenze ripropone il copione degli altri set, andando sullo 0-2. Stavolta però incrementa il risultato con Cagnin (3-6) e con Davyskiba (4-8). Pinerolo, però, spinta dalla premiata ditta Smarzek-Akrari, si rimette in carreggiata (8-8). E Perinelli sigla il punto del sorpasso (10-9). Le fiorentine non demordono e Davyskiba gioca sul muro per riportare le sue compagne sul +2 (11-13). Un attacco di Sorokaite e un errore di Malual riportano le squadre in parità (14-14). Firenze cerca l’ennesima fuga portandosi sul 16-18 e allunga con un muro di Butigan su Perinelli su un’alzata fuori misura di Cambi (18-21). Entra Bracchi che mette a terra tre palloni (21-21). Marchiaro alza il muro con Moreno Reyes al posto di Cambi e le padrone di casa conquistano due match point. Chiude Sorokaite (25-22).