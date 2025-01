Gli investitori vendono SOL e il prezzo scende mentre Solaxy raggiunge 10 milioni di dollari in finanziamenti

Il token SOL della blockchain Solana sta affrontando un periodo particolarmente difficile. Entrando in un trend ribassista, la pressione di vendita inizia a farsi sentire e le condizioni di mercato continuano a sfidare il suo slancio rialzista. Stando alle ultime novità in merito, un trader avrebbe avviato un movimento di 246.064 SOL, indirizzandoli verso Binance per un totale di 45,76 milioni di dollari. Un movimento che, naturalmente, ha dato seguito a voci su una possibile svendita.

In questo clima, il sentimento degli investitori rimane pessimista per il possibile rimbalzo di SOL che, con il passare dei giorni, diventa sempre più improbabile. L’ancora di salvezza per Solana potrebbe però rivelarsi Solaxy, un progetto attualmente in prevendita che ha già raccolto più di 10 milioni di dollari e che sembra possa cambiare le sorti della blockchain grazie alla sua tecnologia Layer-2, che promette di migliorare la velocità e la scalabilità di Solana in questo momento di debolezza.

Il livello di supporto critico

Sebbene il movimento della whale abbia lanciato segnali di vendita, il sentimento ribassista non si limita a una sola transazione. I recenti deflussi di SOL, superiori a 60 milioni di dollari, evidenziano una diffusa cautela tra gli investitori. In aggiunta, combinato con il trasferimento da 45,76 milioni di dollari della whale, il mercato ha visto una significativa pressione di vendita. Tali movimenti indicano che molti detentori preferiscono non mantenere posizioni a lungo termine durante il prolungato ribasso.

Solana, come già sottolineato, si trova in un trend discendente, con il prezzo che testa nuovo supporto al ribasso. Il primo livello è stato infranto il 6 gennaio quando il prezzo è sceso nuovamente sotto i 220 dollari dopo la faticosa risalita di dicembre. Il secondo livello di supporto è stato infranto dopo soli tre giorni, con un calo al di sotto di 197$.

In questo momento, SOL è scambiato a 182,62$ ed è in bilico su un nuovo livello di supporto che, qualora non dovesse essere trovato, porterebbe il prezzo, potenzialmente, sotto i 170$. Nell’ultimo mese le perdite di Solana sono state superiori al 19% e nulla esclude che queste si intensifichino nelle prossime settimane. Tuttavia, se i compratori dovessero riprendere il controllo e SOL rimanesse al di sopra dei 178$, potrebbe verificarsi il tanto sperato trend rialzista che confermerebbe la possibilità di recupero.

Il progetto Solaxy

Sebbene Solana navighi in cattive acque, il team di sviluppo di Solaxy non resta passivo e punta a introdurre il primo token Layer-2 per la blockchain. SOLX ha catturato l’attenzione degli investitori e può già contare su oltre 60.000 follower che seguono i passi del progetto sui canali social. La possibilità di sbloccare il pieno potenziale di Solana è senza dubbio intrigante e tutto grazie alla tecnologia rollup messa in campo dagli sviluppatori.

Quando i trader effettuano transazioni sulla Layer-2, il sistema li valida e li raggruppa in pacchetti ordinati. Questi sono poi processati al di fuori della mainnet Solana, prevenendo così il problema della congestione. Per rendere l’idea, è possibile immaginare delle corsie preferenziali che viaggiano al di sopra della strada principale, rendendo così il traffico meno intenso.

La sicurezza delle transazioni è garantita da una prova crittografica, una sorta di ricevuta digitale che viene registrata sulla rete principale, a conferma dell’avvenuta transazione. Normalmente, ognuna di queste su Solana ha la propria ricevuta ma con i rollup centinaia o persino migliaia di transazioni condividono un solo set di dati di verifica. Una notevole riduzione dei dati consente alla rete di processare le transazioni senza esserne sopraffatta.

Solaxy ha dunque trovato un’utenza pronta a supportare l’idea e il progetto, con oltre 10 milioni di dollari investiti finora, è chiaro che si tratta di un sistema con un elevato potenziale. Il token SOLX è in prevendita, quindi gli investitori lo stanno acquistando a un prezzo favorevole, per il momento fissato a 0,001598$. Man mano che la prevendita prosegue, questo prezzo continuerà a salire e, se si considerano le prospettive future, potrebbe avere un incremento 10x al lancio sugli exchange.

Oltre ai potenziali ritorni sul breve periodo, ci sono anche quelli sul lungo termine dettati dalla resa di staking. Con un APY del 340%, gli investitori possono aspettarsi ritorni passivi degni di nota.

