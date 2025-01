Decorare casa in modo economico: 5 suggerimenti

Spesso si pensa che per avere una casa da copertina serva un investimento economico da capogiro, e in molti casi questo non si discosta troppo dalla realtà. Esiste, però, anche un’altra faccia della medaglia, ossia quella che permette di decorare la propria casa senza spendere una fortuna, e che fa ottenere un risultato che non ha proprio nulla da invidiare alle costose foto delle riviste.

Fiori e piante artificiali

Avere in casa fiori sempre freschi e piante rigogliose richiede un investimento non da poco, oltre che parecchio impegno. Per questo, una soluzione alternativa altrettanto bella e d’impatto, ma che risolve entrambi i problemi di cui sopra, è rappresentata da fiori e piante artificiali .

Ce ne sono in commercio di davvero splendidi, che ad occhio nudo sono perfettamente somiglianti alle piante vere, e che proprio per questo riescono ad abbellire qualsiasi dimora in modo efficace ed economico.

Bricolage

Un modo per divertirsi, stimolare la creatività e arredare la propria casa con un certo stile è il bricolage. In particolare, basta prendere qualche pallet da magazzini e negozi per decorare la propria casa in modo fantasioso e anche sostenibile. Infatti, un bancale in legno che i negozi butterebbero via può diventare una libreria, una seduta da esterno, un tavolino e tanto altro. Quello che serve è un po’ di pazienza, di tempo libero e di creatività, e i risultati che si possono ottenere sono davvero infiniti.

Quadri e cornici

Per riempire le pareti non c’è niente di meglio di quadri, tele e cornici. Questi infatti si trovano ormai di ogni prezzo, e non rappresentano più un prodotto elitario e costoso che solo in pochi possono permettersi.

Volendo aumentare il grado di personalizzazione, l’ideale è riempire le cornici con fotografie personali, ritratti e panorami di viaggi, e decorare il tutto con fili di luci a LED da accendere e spegnere quando si vuole. Per limitare la spesa si possono acquistare le cornici di legno vergine, e poi dipingerle del colore che si preferisce, dando libero sfogo alla fantasia e alla creatività.

Decoupage

Al pari del bricolage, anche il decoupage è un ottimo alleato per arredare e decorare casa senza spendere tanto, perché è un’attività che parte da oggetti e materiali che si possiedono già, e li rielabora in chiave fantasiosa per dargli nuovi scopi e nuovi aspetti.

Un esempio perfetto di decoupage creativo è dato dai barattoli, che possono diventare vasi decorativi, elementi d’arredo in cucina, lampadari e via dicendo. Anche in questo caso la fantasia è un elemento fondamentale da avere, così come la pazienza, ma il risultato può essere davvero sorprendente ed economico!

A tutto riciclo

Infine, per arredare casa e risparmiare uno dei trucchi migliori è riciclare. Infatti, se da un lato la natura rappresenta una fonte inesauribile di spunti per arredare la propria casa spendendo poco, partire da oggetti che si hanno già in casa e che finirebbero nella pattumiera e creare altri oggetti utili ed esteticamente piacevoli, lo è altrettanto.

Per esempio, i rametti che si trovano nelle foreste, oppure le pietre o i fiori possono diventare straordinari elementi d’arredo. Allo stesso modo le cassette di legno possono diventare mensole o librerie.