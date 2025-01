Al via la quarta edizione del Bando Ricerca d'Eccellenza di Fondazione Ricerca Molinette

Fondazione Ricerca Molinette, in partnership con l'Università di Torino e l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, annuncia la quarta edizione del Bando "Ricerca scientifica d'eccellenza 2025", confermando il proprio impegno nella ricerca sulle malattie dell'invecchiamento. Il Bando 2025 riconferma il finanziamento complessivo di 250.000 euro, anche grazie al generoso lascito dei Signori Domenico Negri e Ortensia Rolfo, benefattori torinesi che hanno devoluto un lascito di 1 milione di euro alla Fondazione, devoluti proprio per la ricerca clinica e nuovamente suddivisi in due categorie: 200.000 euro destinati alla ricerca biomedica traslazionale; 50.000 euro, dedicati agli studi clinici.

La selezione dei progetti attesi per il Bando 2025 seguirà standard internazionali di valutazione, garantendo la massima trasparenza e qualità nella scelta dei progetti più promettenti nell'ambito delle malattie neurodegenerative e dell'invecchiamento, sempre sotto la supervisione del Comitato Scientifico guidato dal Prof. Emilio Hirsch.

Come sottolinea il Presidente della Fondazione, Prof. Massimo Segre: “Le malattie dell’invecchiamento sono la frontiera più attuale della ricerca scientifica e hanno un impatto sociale enorme, destinato a crescere in modo esponenziale nei prossimi anni. Per la Fondazione riconoscere e sostenere la ricerca d’eccellenza in questo campo significa dare un contributo concreto per la qualità della vita di tutti noi."

Anche il Direttore Scientifico, Prof. Emilio Hirsch, ribadisce l’importanza dell’iniziativa: "Investire nella ricerca traslazionale significa mettere la scienza al servizio del paziente. Grazie ai progetti finanziati negli scorsi anni, siamo riusciti ad avviare studi di grande rilevanza che puntano a trasformare le scoperte scientifiche in terapie concrete e sempre più all’avanguardia."

I risultati delle edizioni precedenti dimostrano concretamente il valore di questo approccio: i progetti selezionati nel 2024, per esempio, offrono soluzioni innovative e potenzialmente rivoluzionarie per affrontare alcune delle sfide più complesse della medicina moderna.

Progetti selezionati nel 2024: un impatto concreto sulla salute: