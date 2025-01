Edoardo Rovetta tra i Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana 2025 [FOTO]

Edoardo Rovetta, Amministratore della storica azienda piemontese Exica, attiva nel campo trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, è stato premiato durante la XIII edizione dell’evento "Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana 2025". Organizzato da Corriere Ortofrutticolo, in collaborazione con Fedagromercati-Confcommercio, l’appuntamento si è tenuto il 14 gennaio presso il Palazzo Re Enzo di Bologna, riunendo i principali protagonisti del settore ortofrutticolo italiano. Il giovane imprenditore, classe 1999, ha ricevuto il premio “Il futuro passa dai giovani”, un importante riconoscimento assegnato ai migliori Under 35 dell’agroalimentare italiano.

Un premio che guarda al futuro del settore

Rovetta è stato scelto per il suo impegno nell’innovazione aziendale e nell’attività associativa. Nato e cresciuto a Grugliasco (TO), Edoardo ha preso le redini di Exica, l’impresa di famiglia attiva da oltre un secolo nel commercio di frutta secca, legumi e frutta disidratata. Dopo la laurea alla ESCP Business School di Torino, il giovane imprenditore si è dedicato alla modernizzazione dell’azienda, diversificando i canali di vendita e puntando su prodotti di qualità, finalizzati sia al consumo domestico che all’uso professionale. Contestualmente, Rovetta si è fatto promotore della valorizzazione delle nuove generazioni attraverso il Gruppo Giovani di Fedagromercati, dove attualmente ricopre il ruolo di vice presidente nazionale con delega al Nord Italia.

L’eredità familiare e la visione per il futuro

“Questo premio rappresenta un riconoscimento importante non solo per me, ma anche per Exica e per tutte le aziende familiari che sopravvivono grazie al ricambio generazionale – ha dichiarato Rovetta durante la premiazione. “Unire la tradizione con la visione innovativa è la chiave per affrontare le sfide del nostro settore, dall’importazione alla distribuzione”. Alla cerimonia non sono mancati momenti di confronto su temi di grande attualità, come l’esplorazione delle potenzialità agricole su altri pianeti. Rovetta ha sottolineato il ruolo cruciale della passione tramandata da generazione in generazione e della collaborazione tra i giovani e quelli delle precedenti generazioni, ribadendo l’impegno a voler rendere Exica un punto di riferimento per il settore ortofrutticolo.