Dalla cura del morbo di Crohn alle nuove sfide per il futuro, l'incubatore 2i3T rilancia la corsa all'innovazione

Le speranze per il futuro

Ma non c'è tempo per cullarsi sugli allori. L’incontro di ieri è stato anche l'occasione per alzare il sipario sulle nuove start up costituite presso l’Incubatore di UniTo negli ultimi due anni. Da BMind a Impavid, passando per Klasther Biopharma, Plant Flow Solution e Ras Genix.

Molte di queste realtà si propongono di trovare nuove soluzioni in ambito medico: dalla lotta di Ras Genix alle mutazioni tumorali per pazienti oncologici (soprattutto polmoni, pancreas e colon) al contrasto delle malattie cardiache post ischemia (Impavid). Ma non solo. BMind, per esempio, si occupa di salute mentale, alla luce di un dato preoccupante: c'è una esplosione dei casi di persone sotto i 30 o i 35 anni che soffre di episodi di ansia, di depressione e - peggio ancora - di pensieri suicidi. Il 60% di chi ha meno di trent'anni vorrebbe prendersi cura della propria salute mentale, ma non lo fa per questione di costi o di vergogna sociale. Ecco che allora può intervenire positivamente la consulenza online, magari usando l'intelligenza artitificiale con esercizi utili, videocorsi e addirittura mini-giochi utili alla propria salute mentale.

Di patologie tumorali si occupa anche Klasther Biopharma, mentre Plant Flow solution si propone di fornire soluzioni per la misurazione delle performance delle piante, con applicazioni che possono facilitare e migliorare le attività in agricoltura e che lavorano in particolare sulla presenza di anidride carbonica e acqua.

Fine del percorso

Infine, c'è chi ha raggiunto il momento di "uscire" di casa e cominciare a camminare sulle proprie gambe: il riconoscimento di fine percorso incubazione è stato consegnato alle start up Drug Discovery&Clinic e Metro-Polis.