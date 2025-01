Banca Territori del Monviso lancia il percorso di certificazione ESG per le PMI del territorio: un passo verso la sostenibilità integrale

Banca Territori del Monviso, da sempre impegnata a supportare le imprese locali, annuncia l’avvio di un nuovo percorso dedicato alle PMI del territorio per la certificazione ESG (Environmental, Social, Governance) e l’ottenimento del marchio “Next Index ESG Impresa Sostenibile®”. Questo percorso - interamente sovvenzionato dalla banca - rappresenta un'opportunità unica per le aziende di avvicinarsi ai temi della sostenibilità, rispondendo alle nuove sfide sociali e ambientali attraverso un cammino di consapevolezza e responsabilità.

Banca Territori del Monviso, dopo aver a sua volta ottenuto - nel giugno scorso - la certificazione di impresa sostenibile riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha intercettato la necessità di supportare le PMI proprie clienti nel loro percorso di adeguamento ai principi a base dell’ecosistema ESG. Ciò attraverso una progettualità strettamente connessa agli standard ERS nonché ai domini BES dell’Istat e SDGs dell’Agenda ONU 2030. Molte aziende, infatti, si trovano a dover affrontare strumenti di valutazione pensati per realtà aziendali di dimensioni più grandi, senza una guida adeguata. Per questo motivo BTM, con il supporto di Next (rete di 50 organizzazioni nazionali con sedi a Milano, Bologna, Roma e Napoli che, da oltre 14 anni, lavora con l’obiettivo di promuovere e supportare la realizzazione di una nuova economia più sostenibile, civile e solidale), ha sviluppato un percorso su misura, che tiene conto delle specificità organizzative delle PMI e le accompagna passo dopo passo verso una gestione sostenibile.

L’obiettivo del progetto è duplice: sensibilizzare e formare le imprese sui benefici di adottare strategie ESG nella propria attività, nonché accompagnarle nella misurazione delle proprie performance in quest’ambito. Con il marchio “Next Index ESG Impresa Sostenibile®”, le aziende potranno non solo valorizzare il proprio impegno verso l’ambiente e la comunità, ma anche utilizzare questo riconoscimento come leva competitiva per differenziarsi nel mercato.

Il percorso formativo ha avuto inizio venerdì 17 gennaio e prevede una serie di seminari che affronteranno tematiche cruciali come la responsabilità sociale e ambientale, nonché le opportunità derivanti dall'adozione di modelli sostenibili. Durante gli incontri, i vertici aziendali e i dirigenti potranno approfondire tematiche legate alla normativa ESG e alla costruzione di un modello di reciproca collaborazione tra imprese e territorio.

Le tappe principali del percorso:

· incontri online: 3 seminari di lancio, che si terranno nei prossimi mesi, per introdurre i temi della sostenibilità, esplorare la normativa ESG e illustrare il Next Index;

· compilazione della survey funzionale all’attribuzione del rating ESG e all’ottenimento del marchio di impresa sostenibile;

· incontro conclusivo in presenza: il 14 marzo 2025, per consolidare i risultati ottenuti dalle aziende partecipanti e formalizzare l’ottenimento della certificazione.

“Con questo progetto, vogliamo offrire alle imprese nostre clienti sul territorio non solo la possibilità di ottenere un marchio prestigioso, ma soprattutto l’occasione di intraprendere un cammino di consapevolezza che le aiuti a compiere il primo passo verso un futuro più sostenibile. La sostenibilità è una leva strategica per la crescita e la competitività e siamo orgogliosi di poter affiancare le PMI in questo processo di transizione sociale e ambientale, a beneficio di tutti” ha dichiarato Luca Murazzano, Direttore Generale di Banca Territori del Monviso. “La nostra Banca ha seguito la stesso percorso nel 2024, ottenendo la certificazione “Next Index ESG Impresa Sostenibile®”; ci è sembrato quindi naturale offrire alle PMI nostre clienti l’opportunità di seguire analoga progettualità, in una logica di corresponsabilità “win-win” che non può che far del bene alle Comunità in cui operiamo”.