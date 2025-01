Al via la quarta edizione del BookLab: cinque incontri dedicati ai libri del Premio Strega

Ritorna per la quarta edizione l’appuntamento con il BookLab dell’APS Dynamis – Il luogo del pensiero. Dal 24 gennaio al 21 marzo 2025, presso la prestigiosa sede del Circolo dei lettori di Torino, si svolge la rassegna di cinque incontri dedicata ai libri del Premio Strega Europeo 2024. Gli incontri si terranno dalle 18.30 alle 20, in via Bogino 9, ogni due settimane a partire da sabato 24 gennaio 2025. I titoli protagonisti di questa edizione sono i cinque finalisti del Premio Strega Europeo 2024 e seguiranno il seguente calendario (N.B. non è prevista la presenza degli autori):

• Sabato 24 gennaio - La mia Ingeborg di Tore Renberg, traduzione di Margherita Podestà Heir;

• Sabato 07 febbraio - Di notte tutto è silenzio a Teheran di Shida Bazyar, traduzione di Lavinia Azzone;

• Sabato 21 febbraio - Il canto del profeta di Paul Lynch, traduzione di Riccardo Duranti;

• Sabato 07 marzo - L’educazione fisica di Rosario Villajos, traduzione di Roberta Arrigoni;

• Sabato 21 marzo - Triste tigre di Neige Sinno, traduzione di Luciana Cisbani.

L’iniziativa, ideata nel 2021 dall’Associazione di Promozione Sociale DYNAMIS - Il luogo del pensiero, vanta il patrocinio della Fondazione Bellonci e del Salone Internazionale del Libro. Il progetto è promosso in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e con le Biblioteche civiche torinesi, con il contributo di Fondazione CRT.

La rassegna, che intende la letteratura contemporanea come strumento di riflessione sul mondo in cui viviamo, prevede gli interventi di editori e traduttori, affiancati da scrittori e scrittrici, giornalisti e professionisti della scrittura, in modo tale da offrire, anche, uno spaccato di quello che è il mondo del lavoro nell’ambito dell’editoria.