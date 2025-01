L'azienda pariani di Givoletto al Sigep di Rimini: nel suo stand protagonista "Burrolio" e ospite il maestro gelatiere Alberto Marchetti

Tra le presenze torinesi al SIGEP di Rimini va segnalata quella di Pariani: l’azienda torinese con sede a Givoletto che ha saputo imporsi al mercato internazionale per l’eccellenza della frutta secca, della cui lavorazione ha saputo divenire protagonista. Tutta puntata su innovazione e sostenibilità, la strategia che ha consentito alla Pariani di entrare nel novero dei leader mondiali di settore ha come suo emblema “Burrolio”, alternativa 100% vegetale al burro vaccino. Realizzato con olio di frutta secca o oliva e burro di cacao, Burrolio è versatile e adatto a dolci, salati e cotture. Una caratteristica che gli ha valso un grande apprezzamento da parte, oltre che del mondo degli chef, anche di quello dei professionisti della gelateria, pasticceria e panificazione artigianale.

Una filosofia aziendale che guarda al territorio

Il fulcro della filosofia aziendale della Paliani è l’attenzione estrema alla filiera delle materie prime selezionate per dar vita ai suoi prodotti. È in questa prospettiva che ad essere valorizzate sono le migliori produzioni legate ai loro specifici territori di provenienza: dalla Nocciola Piemonte IGP al Pistacchio Verde di Bronte DOP, per limitarsi a due esempi, ogni ingrediente proviene da coltivazioni gestite da agricoltori italiani secondo rigorosi disciplinari. Proprio questo approccio ha consentito alla Pariani di far nascere un’autentica “rete” di artigiani appassionati al loro lavoro e attenti alla cura dei loro prodotti.

La presenza di Pariani al SIGEP

La presenza di Pariani al salone riminese sarà dunque l’occasione non solo di presentare gli innovativi prodotti dell’azienda, ma anche di spiegare la sua filosofia in modo corale: portando cioè al Salone di Rimini, quella stessa “rete” che consente alla Pariani di produrre quelle che nel suo settore vengono ritenute come eccellenze di prim’ordine. Per mostrare così come queste eccellenze diventino ingredienti unici nello Stand di Pariani al SIGEP si terranno degustazioni curate da alcuni maestri gelatieri tra i quali Alberto Marchetti, ben conosciuto a Torino per la qualità del suo prodotto. Analogamente verrà presentato anche il Pistacchiotto, gianduiotto al pistacchio realizzato in collaborazione con la Torroneria e Cioccolateria “D. Barbero” di Asti.

Il carattere “global” di un’azienda “local”

L’attenzione di Pariani al “local”, ben visibile nella cura posta nell’intercettazione delle materie prime è il segreto stesso del ruolo che l’azienda è venuto assumendo sul piano internazionale: grazie ai suoi prodotti infatti, il suo nome è diventato sinonimo di prestigio in cucine stellate e laboratori artigianali di tutto il mondo. Chef di prim’ordine e pasticceri di grido conoscono e utilizzano ormai questi prodotti Made in Turin in ogni parte del mondo. Un fattore quest’ultimo non secondario nel determinare il notevole trend di crescita della Pariani che, in pochi anni, è divenuta una realtà capace di giocare, nel suo settore, un ruolo da autentico protagonista.