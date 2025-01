Volley A1/F: le farfalle di Busto Arsizio volano a Villafranca Piemonte

La Wash4green Pinerolo non ingrana la terza e le farfalle della Uyba Busto Arsizio portano a casa 3 punti.

Primo set

Due ace di Sorokaite segnano il primo doppio vantaggio (4-2). Le bustocche approfittano di alcune imprecisioni e vanno sul 5-6. Un ace di Kunzler vale l'8-10. Obossa e Van Avermaet allungano ancora, 11-15. Le pinelle non riescono a rientrare in partita e una palla spinta di Kunzler e un tocco di Sartori fissano il 19-25.

Secondo set

Pinerolo sfrutta il turno di Cambi e vola sul 3-0. Piva spara fuori ed è 6-2. La Uyba non si disunisce e Kunzler riporta la parità (7-7). Due affondi di Smarzek rimettono il parziale sul binario di Pinerolo (14-12) e Piva regala subito il +3 con un errore in attacco. Bracchi mette giù il 17-13 e Akrari stampa il muro del 20-15. Ma non basta. Le lombarde infilano una serie di 5-0. Sorokaite spinge il servizio e la squadra sul 24-21. Chiude Smarzek con il colpo del 25-22.

Terzo set

La Wash4green riprende macinando punti (2-0). Un errore di Bracchi, però, regala il 4-4. E un altro il sorpasso (5-6). Busto ne approfitta e prende il largo (5-8). Continua il momento di difficoltà di Bracchi: scheggia una ricezione ed è 7-11. Obossa ci mette del suo e infila due punti di fila. Le lombarde continuano a far girare al massimo il motore e un muro di Sartori sigla il +8 (11-19). La partita fila liscia per le farfalle e chiude Frosini (17-25).

Quarto set

Busto non vuole concedere nulla e si porta sull'1-4. Pinerolo è imprecisa e lo svantaggio sale a +7 (3-10). Il tentativo di recupero si ferma sul 19-22. Le farfalle mantengono la concentrazione e chiudono 20-25.