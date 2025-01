Inizio settimana con l'ombrello, per Torino e provincia. Poi tante nuvole (e forse neve)

Oggi piogge diffuse su un po' tutto il Nord Ovest. Pausa soleggiata domani, poi da mercoledì correnti in quota più occidentali porteranno una debole e rapida perturbazione con neve solo a quote medie e poche piogge sulle pianure.

Martedì 21 gennaio cielo poco nuvoloso con ampi spazi soleggiati, temperature in rialzo con minime generalmente tra 4 e 5 °C, massime tra 10 e 11 °C. Venti ancora assenti o deboli variabili su pianure.

Mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio passaggio di una debole perturbazione, che però manterrà il cielo molto nuvoloso almeno per un paio di giorni. Piogge irregolari e per la maggior parte di debole intensità sulle pianure, più intense sulle Alpi ai confini dove la quota neve sarà oltre i 1200/1300 m in aumento nel corso dell'evento.